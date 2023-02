Wang I: Reakcia USA na čínsky balón bola hysterická a absurdná

Mníchov 18. februára (TASR) - Za "hysterickú a absurdnú" označil v sobotu najvyššie postavený čínsky diplomat Wang I reakciu Washingtonu na údajný čínsky špionážny balón nad územím Spojených štátov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Na oblohe je mnoho balónov z mnohých krajín. Chcete zostreliť každý jeden z nich?" spýtal sa Wang I na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v bavorskej metropole.



"Vyzývame Spojené štáty, aby nepodnikali takéto nezmyselné veci len pre to, aby odvrátili pozornosť od vlastných domácich problémov," dodal.



Americký prezident Joe Biden nariadil 4. februára zostrelenie čínskeho balóna, ktorý sa pohyboval aj nad severozápadom USA v blízkosti citlivých vojenských objektov. Podľa Washingtonu išlo o špionážny balón. Peking tvrdí, že to bol zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.



Najvyšší čínsky diplomat zároveň kritizoval USA za ich "pomýlené" vnímanie Pekingu ako geopolitickej výzvy a hrozby s tým, že Washington sa pokúša tohto ázijského giganta "pošpiniť", cituje AFP.



S odvolaním sa na americký zákon na podporu výroby a vývoja čipov v Spojených štátoch a zníženie závislosti od ázijských dodávateľov Wang I uviedol, že išlo o "stopercentný protekcionizmus, stopercentné sebectvo, stopercentný jednostranný krok".



Najvyššie postavený čínsky diplomat hovoril na 59. Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa zameriava predovšetkým na Ukrajinu. Vzhľadom na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu tento rok do bavorskej metropoly nepozvali žiadneho predstaviteľa Ruska.