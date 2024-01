Wang I sa stretne s Bidenovým poradcom pre národnú bezpečnosť

Peking 26. júna (TASR) - Najvyššie postavený čínsky diplomat Wang I navštívi v piatok Thajsko, kde sa stretne s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom, oznámilo čínske ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Podľa dohody Číny a Spojených štátov absolvuje Wang I nové kolo stretnutí s poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom zo Spojených štátov v Bangkoku," spresnilo ministerstvo vo vyhlásení s tým, že Wang I bude v Thajsku až do pondelka budúceho týždňa.



Stretnutie Sullivana a hlavného čínskeho diplomata prichádza mesiac po tom, čo prezidentské voľby na Taiwane vyhral Laj Čching-te, ktorého Peking považuje za nebezpečného separatistu, pripomína britský denník Financial Times. Nového taiwanského prezidenta majú inaugurovať v máji.



Práve Taiwan pritom zostáva najspornejšou otázkou medzi USA a Čínou. Peking, ktorý považuje Taiwan za súčasť svojho suverénneho územia, obviňuje Spojené štáty z miešania sa do jeho vnútorných záležitostí ohľadne ich prístupu k tomuto ostrovnému štátu vrátane predaja defenzívnych zbraní, píše denník.