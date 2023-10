Wang I telefonoval so šéfmi diplomacie Saudskej Arábie a Iránu

Peking 15. októbra (TASR) - Šéf čínskej diplomacie Wang I v nedeľu vyjadril presvedčenie, že konanie Izraela v pásme Gazy presahuje "rámec sebaobrany" a vyzval izraelskú vládu, aby zastavila kolektívne trestanie obyvateľov Gazy.



Wang I tak urobil počas telefonátu so saudskoarabským náprotivkom Fajsalom bin Farhánom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Konanie Izraela presahuje rámec sebaobrany. (Izrael) by mal úprimne počúvať výzvy medzinárodného spoločenstva a generálneho tajomníka OSN (Antónia Guterresa) a prestať s kolektívnym trestaním obyvateľov Gazy," uvádza sa vo vyhlásení rezortu čínskej diplomacie.



Podľa AFP ide o dosiaľ najtvrdšie stanovisko Pekingu ku konfliktu medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas a Izraelom.



Wang šéfovi saudskoarabskej diplomacie povedal, že obe strany konfliktu by sa mali zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo situáciu ešte viac vyhrotiť a obom odporučil, aby sa čo najskôr vrátili za rokovací stôl.



Čínsky vysokopostavený diplomat v nedeľu telefonoval aj s iránskym kolegom Hosejnom Amírom Abdollahjánom, ktorému deklaroval, že Čína "bude naďalej stáť na strane mieru a podporovať spravodlivú vec palestínskeho ľudu pri ochrane jeho národných práv."



"Hlavnou príčinou... palestínsko-izraelskej situácie je, že právo palestínskeho ľudu na vlastný štát bolo dlho odkladané. Táto historická nespravodlivosť by sa mala čo najskôr skončiť," zdôraznil Wang svojmu iránskemu náprotivkovi.



TASR pripomína, že základné východisko z palestínsko-izraelského konfliktu podľa Číny spočíva v realizácií dvojštátneho riešenia, a teda vo vytvorení nezávislého palestínskeho štátu.



Analytik z parížskeho Ázijského centra Jean-Pierre Cabestan podotkol, že Peking je na Blízkom východe oveľa vplyvnejší v porovnaní s obdobím pred 10-20 rokmi. Pripísal to najmä ekonomickej prítomnosti, ako aj diplomatickým aktivitám Číny v regióne. Podľa neho sú to však dobré vzťahy s Izraelom - najmä v technologickom sektore - ktoré Peking obmedzujú v manévrovacom priestore.



Čínska štátna televízia CCTV v nedeľu informovala, že čínsky vyslanec Čaj Ťün navštívi budúci týždeň Blízky východ v snahe presadiť prímerie v konflikte medzi Izraelom a Hamasom a podporiť mierové rozhovory. CCTV informuje o návšteve v čase, keď sa Izrael pripravuje na pozemnú ofenzívu proti militantom Hamasu v Gaze.