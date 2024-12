Wang I tvrdí, že Čína a USA môžu dosiahnuť veľké veci

Peking 17. decembra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok uviedol, že Peking a Washington môžu dosiahnuť "veľa veľkých vecí", ak budú spolupracovať. Povedal to len necelý mesiac pred inauguráciou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa šéfa čínskej diplomacie iniciatívy, ako sú finančné rozhovory a cezhraničná kontrola drog, "plne dokazujú, že pokiaľ Čína a Spojené štáty spolupracujú, môžeme dosiahnuť veľa veľkých vecí".



Wang zároveň povedal, že politika Číny voči USA sa nezmenila. Dodal, že Čína sa "rozhodne postavila proti nezákonnému a bezdôvodnému potláčaniu zo strany Spojených štátov, najmä proti ich hrubému zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny v otázkach, ako je Taiwan".



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia. V ostatných rokoch zvyšuje svoju prítomnosť v jeho okolí a čoraz častejšie tam vykonáva aj vojenské cvičenia. USA sú najdôležitejším medzinárodným podporovateľom a dodávateľom zbraní pre Taiwan, hoci s vládou na ostrove na začiatku 70. rokov 20. storočia prerušili diplomatické styky.



"Musíme reagovať tvrdo a dôrazne, rozhodne brániť naše vlastné legitímne práva a záujmy, a chrániť základné normy medzinárodných vzťahov," uviedol Wang I.



"Veríme, že nová americká administratíva bude robiť správne rozhodnutia, bude spolupracovať s Čínou rovnakým smerom, odstráni narušenia, prekoná prekážky a bude sa usilovať o stabilný, zdravý a udržateľný rozvoj čínsko-amerických vzťahov," dodal Wang I.



Čínsko-americké vzťahy sa po návrate Trumpa do Bieleho domu môžu ešte zhoršiť, pripustila AFP. Novozvolený prezident totiž prisľúbil, že po nástupe do funkcie uvalí na tovary pochádzajúce z Číny clá, aby potrestal to, čo označil za nekalé obchodné praktiky Pekingu. Čína obvinenia z takéhoto konania odmieta.