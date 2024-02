Wang I v rozhovore s Kulebom poprel predaj smrtiacich zbraní Rusku

Peking 18. februára (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I tvrdí, že Peking nepredáva Rusku tzv. smrtiace zbrane, ktoré by mohlo použiť vo vojne na Ukrajine. Wang I to povedal svojmu ukrajinskému rezortnému kolegovi Dmytrovi Kulebovi, s ktorým sa stretol na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Wang I v sobotu Kulebovi povedal, že Čína "nevyužíva situáciu a nepredáva smrtiace zbrane do konfliktných oblastí či ani stranám (zapojeným do) konfliktu", uviedol v nedeľu čínsky čínsky rezort diplomacie.



Čína sama seba označuje za "neutrálnu" čo sa týka vojny na Ukrajine. Moskvu však za inváziu na Ukrajinu odmietla odsúdiť, čím si vyslúžila medzinárodnú kritiku. S Ruskom zároveň v ostatných rokoch zintenzívnila hospodársku spoluprácu aj diplomatické kontakty a ich vzájomné strategické partnerstvo sa od začiatku invázie prehĺbilo.



Peking tiež dlhodobo čelí obvineniam, že dodáva Rusku smrtiace zbrane, ktoré však popiera. Najnovšie sa tak stalo prostredníctvom ministra Wanga I v rozhovore s Kulebom.



"Bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, Čína dúfa, že čínsko-ukrajinské vzťahy sa budú vyvíjať normálne a budú ďalej prospešné pre obe krajiny," povedal šéf čínskej diplomacie svojmu ukrajinskému náprotivku.



Wang I podľa vyhlásenia ministerstva v rozhovore ďalej zdôraznil, že Čína sa zasadzuje za politické urovnanie konfliktu a mierové rozhovory. "Budeme naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu pri dosahovaní skorého ukončenia vojny a obnove mieru," Kulebovi s tým, že aj keď existuje hoci "len záblesk nádeje na mier" na Ukrajine, tak sa Čína svojho úsilia v tomto smere nevzdá.