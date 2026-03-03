< sekcia Zahraničie
Wang I v telefonáte povedal Saarovi, že Peking je proti útokom na Irán
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Autor TASR
Peking 3. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok počas telefonátu so svojím izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom uviedol, že Peking je proti vojenským úderom na Irán, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán na to zareagoval raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Wang už predtým vyhlásil, že zabitie lídra suverénneho štátu a podnecovanie k zmene režimu v Iráne sú neprijateľné. Zároveň vyzval na okamžité zastavenie vojenských operácií a čo najskorší návrat k rokovaniam.
Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že Wang I počas telefonátu so Saarom zopakoval, že Peking podporuje riešenie problémov prostredníctvom „dialógu a konzultácií“.
„Nedávne rokovania medzi Iránom a USA dosiahli zjavný pokrok. Žiaľ, tento proces prerušila paľba,“ povedal Wang.
Zopakoval tiež nesúhlas Číny s americko-izraelskými vojenskými údermi. „Sila nemôže skutočne vyriešiť problémy – namiesto toho prinesie len nové problémy a vážne dôsledky,“ uviedol šéf diplomacie.
„Čína vyzýva na okamžité zastavenie vojenských operácií, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu konfliktu a jeho vymknutiu sa spod kontroly,“ dodal.
