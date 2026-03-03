Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Wang I v telefonáte povedal Saarovi, že Peking je proti útokom na Irán

.
Dym stúpa po americko-izraelskom vojenskom útoku v Teheráne v Iráne v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.

Autor TASR
Peking 3. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok počas telefonátu so svojím izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom uviedol, že Peking je proti vojenským úderom na Irán, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán na to zareagoval raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.

Wang už predtým vyhlásil, že zabitie lídra suverénneho štátu a podnecovanie k zmene režimu v Iráne sú neprijateľné. Zároveň vyzval na okamžité zastavenie vojenských operácií a čo najskorší návrat k rokovaniam.

Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že Wang I počas telefonátu so Saarom zopakoval, že Peking podporuje riešenie problémov prostredníctvom „dialógu a konzultácií“.

„Nedávne rokovania medzi Iránom a USA dosiahli zjavný pokrok. Žiaľ, tento proces prerušila paľba,“ povedal Wang.

Zopakoval tiež nesúhlas Číny s americko-izraelskými vojenskými údermi. „Sila nemôže skutočne vyriešiť problémy – namiesto toho prinesie len nové problémy a vážne dôsledky,“ uviedol šéf diplomacie.

„Čína vyzýva na okamžité zastavenie vojenských operácií, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu konfliktu a jeho vymknutiu sa spod kontroly,“ dodal.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027