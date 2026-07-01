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Wang I vyzval USA, aby k Taiwanu pristupovali maximálne opatrne
Taiwan sa z veľkej miery spolieha na Washington pri reakcii na rastúci tlak Pekingu, ktorý v uplynulých mesiacoch zintenzívnil vojenské cvičenia v jeho okolí.
Autor TASR
Peking 1. júla (TASR) – Čínsky minister zahraničných vecí Wang I svojmu americkému rezortnému partnerovi Marcovi Rubiovi v telefonáte povedal, že zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami si „vyžaduje konanie“. Vyhlásil tiež, že Spojené štáty by mali v prípade Taiwanu postupovať „nanajvýš opatrne“, uviedli v stredu čínske štátne médiá. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Medzi Čínou a USA došlo v posledných mesiacoch k sporom v prípadoch obchodu, ciel a geopolitických otázok vrátane Taiwanu, na ktorý si robí nároky Peking.
Americký prezident Donald Trump sa v máji stretol s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu s cieľom stabilizovať vzťahy, prediskutovať nezhody v otázkach amerických ciel a sankcií voči čínskym technologickým firmám. Napriek tomu spory neutíchli.
„Budovanie konštruktívneho vzťahu strategickej stability nie je len heslom, vyžaduje si konanie, približovanie sa jeden k druhému a neustále úsilie,“ povedal Wang v utorkovom telefonáte Rubiovi podľa čínskej štátnej televízie CCTV. Vyzval, aby obe strany „zúžili zoznam problémov a riešili rôzne riziká a skryté hrozby“.
Otázka Taiwanu má „ďalekosiahle dôsledky“, pokračoval čínsky minister. „Dúfame, že USA budú v záležitostiach súvisiacich s Taiwanom postupovať s najväčšou opatrnosťou,“ dodal Wang.
Taiwan sa z veľkej miery spolieha na Washington pri reakcii na rastúci tlak Pekingu, ktorý v uplynulých mesiacoch zintenzívnil vojenské cvičenia v jeho okolí.
Rubio tento mesiac uviedol, že navrhovaný balík zbraní pre Taiwan v hodnote 14 miliárd dolárov je „v štádiu prehodnocovania“.
Medzi Čínou a USA došlo v posledných mesiacoch k sporom v prípadoch obchodu, ciel a geopolitických otázok vrátane Taiwanu, na ktorý si robí nároky Peking.
Americký prezident Donald Trump sa v máji stretol s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v Pekingu s cieľom stabilizovať vzťahy, prediskutovať nezhody v otázkach amerických ciel a sankcií voči čínskym technologickým firmám. Napriek tomu spory neutíchli.
„Budovanie konštruktívneho vzťahu strategickej stability nie je len heslom, vyžaduje si konanie, približovanie sa jeden k druhému a neustále úsilie,“ povedal Wang v utorkovom telefonáte Rubiovi podľa čínskej štátnej televízie CCTV. Vyzval, aby obe strany „zúžili zoznam problémov a riešili rôzne riziká a skryté hrozby“.
Otázka Taiwanu má „ďalekosiahle dôsledky“, pokračoval čínsky minister. „Dúfame, že USA budú v záležitostiach súvisiacich s Taiwanom postupovať s najväčšou opatrnosťou,“ dodal Wang.
Taiwan sa z veľkej miery spolieha na Washington pri reakcii na rastúci tlak Pekingu, ktorý v uplynulých mesiacoch zintenzívnil vojenské cvičenia v jeho okolí.
Rubio tento mesiac uviedol, že navrhovaný balík zbraní pre Taiwan v hodnote 14 miliárd dolárov je „v štádiu prehodnocovania“.