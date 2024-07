Wang I vyzval USA, aby nestupňovali napätie Pekingu s Filipínami

Viang Čan 27. júla (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu vyzval Spojené štáty, aby sa zdržali stupňovania napätia v regionálnom spore medzi Pekingom a Filipínami. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Americká strana by sa mala zdržať rozdúchavania plameňov, podnecovania problémov a oslabovania stability na mori," uviedol Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí. Riziko, ktoré ohrozuje vzťahy USA s Čínou sa podľa jeho slov stále zvyšuje.



Wang I a Blinken absolvovali v sobotu stretnutie v Laose, kde sa zúčastnili aj na summite ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Blinken upozornil aj na stupňujúce sa nezákonné kroky Číny v Juhočínskom mori.



Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a odmieta konkurenčné nároky iných krajín v tomto regióne. V oblasti je preto dlhodobo napätá situácia. Medzinárodný arbitrážny súd už v roku 2016 odmietol nároky Pekingu na takmer celú obchodnú cestu v Juhočínskom mori. Čína sa však nezúčastnila na súdnom pojednávaní a jeho verdikt neakceptuje.



Blinken v sobotu kritizoval Čínu aj za to, že podporuje ruský zbrojársky priemysel, píše agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu amerického rezortu diplomacie. Blinken dal podľa hovorcu jasne najavo, že USA budú naďalej uskutočňovať potrebné kroky v prípade, ak Čína neprestane ohrozovať európsku bezpečnosť.



Washington už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu tvrdí, že Peking zásobuje Moskvu tzv. tovarom z dvojakým použitím, ktorý Rusku pomáha na bojisku, píše DPA.