Wang I vyzval USA na spoluprácu pri zlepšovaní vzťahov

Peking 14. júla (TASR) - Vysokopostavený čínsky diplomat Wang I na stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom vyzval Spojené štáty, aby spolupracovali s Čínou na zlepšení vzťahov. Uviedol to v piatok čínsky rezort diplomacie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok počas summitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v indonézskej Jakarte v rámci širších snáh oboch strán o zníženie obchodného a geopolitického napätia, píše AFP.



Blinken počas svojho druhého stretnutia s Wang Im za menej ako mesiac vyjadril obavy v súvislosti s údajnými hrozbami v oblasti kybernetickej bezpečnosti zo strany Číny.



Spoločnosť Microsoft v stredu oznámila, že skupina hackerov z Číny získala prístup k účtom elektronickej pošty viacerých amerických vládnych agentúr.



Wang I povedal, že Washington musí "zaujať racionálny a pragmatický postoj a pracovať s Čínou v rovnakom smere". Zároveň vyzval Spojené štáty, aby prestali zasahovať do čínskych záležitostí.



"Wang zdôraznil tvrdý postoj Číny v súvislosti s Taiwanom a vyzval Spojené štáty, aby sa vyhli bezohľadnému zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny," uvádza čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



Čínsky diplomat tiež USA požiadal, aby prestali Čínu "utláčať v hospodárstve, obchode, vede a technológiách a zrušili nelegálne a neodôvodnené sankcie".



Napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi v posledných rokoch rastie pre nezhody v širokej škále záležitostí, pripomína AFP. Tie zahŕňajú obchod, americkú vojenskú podporu Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia, či rastúcu asertivitu Číny v Juhočínskom mori a priateľské vzťahy Pekingu s Ruskom.



Štvrtkové rokovania nepriniesli žiadny zlom, boli však "úprimné, pragmatické a konštruktívne", uviedlo čínske ministerstvo s tým, že sa obe strany sa dohodli na udržiavaní vzájomnej komunikácie.



Blinken sa s Wang Im stretol aj v júni počas prvej cesty šéfa americkej diplomacie do Pekingu po približne piatich rokoch, pripomína AFP.