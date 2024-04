Wang vyzval Blinkena na riešenie nezhôd medzi Čínou a USA

Peking 26. apríla (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v piatok počas schôdzky v Pekingu vyzval svojho amerického kolegu Antonyho Blinkena na riešenie rastúcich nezhôd medzi Pekingom a Washingtonom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Blinken vyjadril na začiatku stretnutia nádej na pokrok v otázkach, na ktorých sa dohodli americký prezident Joe Biden a čínsky líder Si Ťin-pching. Šéf americkej diplomacie však povedal, že bude veľmi priamo hovoriť o sporných záležitostiach, medzi ktoré zrejme patria Rusko, Taiwan a obchodná výmena.



Wang uviedol, že vzťahy medzi oboma veľmocami sa "začali stabilizovať" po vlaňajšom stretnutí Si Ťin-pchinga s Joeom Bidenom v San Franciscu. "Zároveň však stále narastajú negatívne faktory vo vzťahoch," dodal.



Americko-čínske väzby podľa čínskeho ministra zahraničných vecí narážajú na "rôzne narušenia". "Legitímne rozvojové práva Číny boli bezdôvodne potlačené a naše kľúčové záujmy čelia výzvam," dodal.



Wang v tejto súvislosti nastolil otázku, či "by mali Čína a Spojené Štáty pokračovať v správnom smerovaní a napredovať v stabilite, alebo sa vrátiť k zostupnej špirále". "Je to dôležitá otázka, ktorá stojí pred našimi krajinami a preveruje našu úprimnosť a schopnosť," zdôraznil.



Washington a Peking by mali "čo najjasnejšie" diskutovať o oblastiach, v ktorých sa rozchádzajú, najmä preto, aby sa "vyhli nedorozumeniam", povedal Blinken. "Ide o spoločnú zodpovednosť, ktorú máme nielen za našich ľudí, ale aj za ľudí na celom svete," dodal.