Americká CIA odvolala vedúceho svojho zastúpenia vo Viedni

Viedeň/Washington 24. septembra (TASR) – Americká Ústredná spravodajská služba odvolala vedúceho svojho zastúpenia vo Viedni. Dôvodom bolo to, že nebral „dostatočne vážne" prípady tzv. havanského syndrómu, ktorý sa objavil medzi zamestnancami veľvyslanectva USA v rakúskom hlavnom meste. V piatok o tom informoval americký denník The Washington Post (WaPo). CIA odmietla správu komentovať.



Vo Viedni sa prednedávnom vyskytli medzi americkými diplomatmi, ale aj ich rodinnými príslušníkmi desiatky prípadov náhlych a nevysvetliteľných zdravotných ťažkostí. Podľa nemenovaných zdrojov WaPo odvolaný dôstojník pristupoval k informáciám o zdravotných problémoch „s nedôverou".



The Washington Post pripomína, že funkcia vo Viedni má medzi americkými spravodajcami istú prestíž a najnovší krok je signálom do vlastných radov.



„Odvolaním vedúceho vyslala CIA svojim dôstojníkom odkaz, že prípady tzv. havanského syndrómu nemajú brať na ľahkú váhu," napísal americký denník.



Havanský syndróm dostal meno po meste prvého výskytu záhadných prípadov. Od roku 2016 sa u približne 40 členov kanadskej a americkej diplomatickej misie na Kube a u ich rodinných príslušníkov začali prejavovať neobvyklé príznaky neznámeho ochorenia vrátane problémov so sluchom či zrakom. Ďalším častým prejavom bola žalúdočná nevoľnosť či bolesť hlavy.