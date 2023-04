WaPo: Ukrajinská armáda dostáva na prídel delostrelecké granáty

Kyjev 8. apríla (TASR) - Ukrajinské jednotky dostávajú v dôsledku nedostatku munície delostrelecké granáty na prídel. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy televízie Sky News, ktorá sa odvoláva na správu denníku The Washington Post (WaPo).



Jednotka 59. motorizovanej brigády ukrajinských pozemných síl zvykla denne odpáliť 20 až 30 delostreleckých granátov. V súčasnosti však používa denne jeden, dva alebo žiaden takýto granát, uvádza The Washington Post.



Ukrajinské sily použijú denne približne 7700 delostreleckých granátov. To sa rovná jednému vypálenému granátu každých šesť sekúnd, uviedol pre denník nemenovaný ukrajinský vojenský predstaviteľ. Rusko, ktoré možno taktiež šetrí muníciu, pritom podľa The Washington Post vypáli denne trikrát toľko delostreleckých granátov ako Ukrajina.



Podľa denníka si ukrajinská armáda teraz musí lepšie vyberať svoje ciele a namiesto pechoty mieriť na vybavenie.



Ukrajinskí predstavitelia pritom opakovane upozorňujú na to, že nedostatok munície obmedzuje schopnosť armády postupovať na bojisku.



V marci ministri zahraničných vecí Európskej únie dosiahli dohodu a prisľúbili, že v priebehu roka dodajú Ukrajine milión delostreleckých nábojov.



V rámci druhej časti plánu by si potom krajiny EÚ mali muníciu zaobstarávať spoločne. Túto druhú časť plánu však zdržujú nezhody ohľadom toho, spoločnosti, ktorých krajín budú oprávnené získať zmluvy na dodanie spoločne zaobstaranej munície.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo februári varoval, že NATO má problém s produkciou dostatočného množstva munície pre potreby Ukrajiny.