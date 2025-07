Warhol naservíroval svetu svoje pop-artové polievky pred 63 rokmi

Los Angeles/Bratislava 7. júla (TASR) - Až do polovice 20. storočia bolo nemysliteľné obdivovať v galériách diela zobrazujúce produkty každodenného života. Prišiel však rok 1962 a americký pop-artový výtvarník Andy Warhol pripravil v Los Angeles svoju prvú samostatnú výstavu s názvom „Plechovky s Campbellovou polievkou“ (Campbell's Soup Cans).



Celá výstava pozostávala z 32 malieb, pričom každá z nich bola realistickým vyobrazením ikonickej červeno-bielej plechovky polievky od spoločnosti Campbell's na bielom pozadí. Ide o všetky druhy polievok, ktoré firma v tom čase ponúkala. Najznámejšia je však hneď prvá v poradí - rajčinová.



Warhol diela vytvoril medzi novembrom 1961 a júnom 1962. Každý z obrazov predstavuje maľbu syntetickou polymérovou farbou na plátne s rozmermi 51 × 41 centimetrov. Obrazy boli umiestnené v jednej línii, podobne ako výrobky na regáloch v obchodoch.



Výstavu otvorili v losangeleskej galérii moderného umenia Ferus Gallery 9. júla 1962 bez Warholovej účasti. Vernisáž sa však konala v čase, keď sa na bulvári La Cienega Boulevard konala „Pondelková prechádzka za umením“ (Monday Art Walk), ktorá bola obľúbeným podujatím širokej verejnosti.



Kritici dielo neprijali. Niektorí sa čudovali, ako je možné, že si niekto dovolil vystaviť potravinársky produkt a urobiť z neho ekvivalent umenia. Jeho súdobý vplyv bol malý, ale historický dosah tohto inovatívneho diela sa dnes považuje za prelomový. Výstava znamenala míľnik vo Warholovej kariére aj v pop-arte.



Warhol sa zaoberal objektmi, ktoré sú všeobecne známe, a zobrazoval ich v novej, ale pritom klasickej rovine. Zámerne volil najbežnejšie predmety, s ktorými Amerika denne prichádzala do styku. Vytvoril z nich symboly modernej doby a konzumnej spoločnosti, aby tým ukázal, ako sa dajú využiť pre umenie aj komerčné výrobky.



Umelcovo vlastné stretnutie s homogenitou povojnového konzumu možno vysvetľuje jeho osobitnú príťažlivosť k plechovke Campbellovej polievky. Ako lakonicky poznamenal: „Kedysi som to pil. Každý deň som mal ten istý obed, hádam dvadsať rokov, stále to isté.“ „Plechovky s Campbellovou polievkou“ pripomínajú masovo vyrábané tlačené reklamy, ktorými sa Warhol inšpiroval.



Výstava sa skončila 4. augusta 1962, v deň úmrtia americkej herečky Marilyn Monroe, ktorej pop-artové portréty Warhol vytvoril neskôr. Warhol predal „polievkový“ súbor kurátorovi Ferus Gallery za 1000 dolárov. V roku 1996 ho Múzeum moderného umenia (MoMA) v New Yorku odkúpilo za 15 miliónov dolárov.



Warhol sa preslávil privlastňovaním si známych obrazov zo spotrebnej kultúry a masmédií, medzi nimi i fotografií celebrít, titulkov bulvárnych správ a útržkov komiksov.



Koncom roku 1962, krátko po dokončení súboru „Plechovky s Campbellovou polievkou“, sa Warhol začal venovať sieťotlači. Táto technika, pôvodne vynájdená pre komerčné účely, sa stala jeho charakteristickým médiom. Takto vznikli aj mnohé autorské kópie „polievkových“ obrazov. „Nemyslím si, že umenie by malo byť len pre zopár vyvolených,“ vyhlásil umelec.



Andy Warhol (1928-1987), ktorého rodičia boli rusínski emigranti zo slovenskej obce Miková, má v Medzilaborciach vlastnú galériu - Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Sú v ňom diela zapožičané aj diela vo vlastníctve inštitúcie.