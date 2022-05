Warholova modrá Marilyn Monroe sa vydražila za rekordnú sumu

New York 10. mája (TASR) - Obraz "Shot Sage Blue Marilyn" od Andyho Warhola z roku 1964 sa v pondelok vydražil za rekordných 195 miliónov dolárov, čím sa stal najdrahším umeleckým dielom 20. storočia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Obraz sa vydražil za štyri minúty. Potenciálni záujemcovia sa mohli na dražbe zúčastniť fyzicky aj online, no podľa vyjadrenia aukčného domu Christie's, ktorý dražbu organizoval, prišla najvyššia ponuka od kupca prítomného priamo v aukčnej sieni.



Modrá Marilyn sa vydražila za 195 miliónov dolárov, čím porazila doteraz najdrahší obraz "Ženy z Alžíru" od Pabla Picassa, ktorý sa v roku 2015 vydražil za takmer 180 miliónov dolárov. Najdrahším obrazom, ktorý sa kedy dostal do dražby, však zostáva "Salvator mundi" od Leonarda da Vinciho, za ktorý v roku 2017 záujemca zo saudskoarabskej kráľovskej rodiny zaplatil viac ako 450 miliónov dolárov.



Andy Warhol začal pracovať na sieťotlači Marilyn Monroe po jej smrti v auguste 1962. Vyhotovil ju v štyroch rôznofarebných verziách rovnakej veľkosti, ktoré sú známe pod názvom "Shots Marilyn". Na obraze "Shot Sage Blue Marilyn" má Marilyn na pozadí šalviovomodrej farby ružovú tvár, červené pery, žlté vlasy a modré očné tiene.



Aukčná spoločnosť obraz dražila v mene švajčiarskej Nadácie Thomasa a Doris Ammanovcov, pričom celá získaná suma šla priamo tejto nadácii, ktorá sa snaží zlepšovať životné podmienky detí na celom svete.



Oranžovú verziu Warholovej Marylin sa v roku 1998 podarilo aukčnému domu Sotheby's vydražiť za 17 miliónov dolárov.



Andy Warhol bol synom slovenských prisťahovalcov rusínskej národnosti do Spojených štátov z dediny Miková v okrese Stropkov. Narodil sa v roku 1928 v americkom Pittsburghu, zomrel v roku 1987 v New Yorku.