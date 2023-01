Washington a Soul plánujú koordinovanú reakciu na jadrovú hrozbu KĽDR

Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho juhokórejský kolega Jun Sok-jol poverili svoje bezpečnostné tímy, aby naplánovali účinnú a koordinovanú reakciu na prípadné použitie jadrových zbraní zo strany Severnej Kórey. V utorok to v Bielom dome vyhlásil hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť (NSC), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Hovorca NSC takto reagoval na zmätočné informácie médií o reakcii spojencov na jadrovú hrozbu z KĽDR.



Juhokórejský prezident v pondelkovom rozhovore pre denník Čoson ilbo uviedol, že existencia amerického "jadrového dáždnika" a "rozšírené odstrašovanie" už nestačia na upokojenie Juhokórejčanov. "Jadrové zbrane patria Spojeným štátom, ale plánovanie, zdieľanie informácií, cvičenia a výcvik musia Južná Kórea a Spojené štáty robiť spoločne," povedal. Dodal, že Washington sa k tejto myšlienke vyjadril "celkom kladne".



Jeho vyjadrenie si svetové médiá vysvetlili tak, že USA a Južná Kórea môžu plánovať spoločné jadrové cvičenia. Biden v pondelok možnosť takýchto vojenských manévrov následne vyvrátil.



Hovorca NSC vysvetlil, že spoločné jadrové cvičenia USA a Južnej Kórey nie sú možné, pretože Soul nedisponuje vlastným jadrovým arzenálom. Spojené štáty sú však "plne oddané našej aliancii... a poskytujú rozšírené odstrašenie prostredníctvom celej škály obranných spôsobilostí", dodal.



Kancelária juhokórejského prezidenta vo vyhlásení uviedla, že so spojencami diskutuje o zdieľaní informácií a o "plánoch spoločnej implementácie v súvislosti s prevádzkou amerických jadrových aktív v reakcii na jadrové zbrane Severnej Kórey".



Vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády povedal, že ohľadom rozsahu spojeneckej koordinácie nie je žiaden zmätok. USA a Južná Kórea "spolupracujú na posilnení rozšíreného odstrašovania, a to aj prostredníctvom cvičení, ktoré preskúmajú našu spoločnú reakciu na celý rad scenárov vrátane použitia" jadrových zbraní, spresnil americký predstaviteľ, ktorý si želal ostať v anonymite. Dodal, že je to v súlade s vyjadreniami juhokórejského prezidenta.