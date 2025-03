Washington odstránil nápis Black Lives Matter, údajne na nátlak Trumpa

Washington 11. marca (TASR) - Z povrchu vozovky pri Bielom dome vo Washingtone začali odstraňovať nápis "Black Lives Matter" (BLM), ktorý sa tam objavil v júni roku 2020 v čase vrcholiacich protestov po zabití neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda policajtom.



Informovala o tom agentúra AFP. Pripomenula, že Donald Trump, ktorý bol v čase týchto rasových nepokojov prezidentom USA, sa v januári tohto roku vrátil do Bieleho domu - okrem iného aj s cieľom zvrátiť praktiky rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI) - tie sa po protestoch v rámci hnutie BLM rozšírili do verejného a súkromného sektora.



Republikáni z Kongresu a Trumpovi spolupracovníci vnímali nápis na ulici v blízkosti Bieleho domu ako súčasť tlaku demonštrantov na vynútenie si zmien v administratíve USA, ale aj vo Washingtone, ktorého obyvatelia sa hlásia skôr k demokratom.



Starostka Washingtonu, demokratka Muriel Bowserová, sa momentálne pokúša nadviazať so staronovým prezidentom USA a jeho administratívou dobré vzťahy. Okrem iného aj pre to, že chce predísť paralýze mesta v dôsledku hromadného prepúšťania zamestnancov federálnych úradov, ktoré v záujme šetrenia vo verejnej správe presadzuje Trumpov poradca Elon Musk, doplnila AP.



Na margo kritiky, že sa nepostavila proti likvidácii nápisu BLM, Bowserová uviedla, že teraz sa radnica zameriava na to, aby mesto a jeho ekonomika v súčasnej situácii prežili. Priznala však, že svojho času zohrala maľba BLM významnú rolu ako symbol spolupatričnosti.



Na otázku, či sa maľba odstraňuje v reakcii na tlak z Bieleho domu, starostka odmietla dať konkrétnu odpoveď. Dodala len, že "ľuďom sa to nepáčilo".



Keď v pondelok začali zamestnanci technických služieb zbíjačkami odstraňovať vrstvu vozovky s nápisom a dlažbu, dielo si ešte vyfotografovalo mnoho okoloidúcich, podotkla AP.



Dve Afroameričanky v rozhovore pre AFP vyjadrili zdesenie nad rozhodnutím úradov odstrániť nápis z vozovky. Zhodli sa, že ide o súčasť histórie: jej odstránením úrady akoby dávali najavo, že Floydova vražda sa nestala a hnutie BLM neexistuje. "Na dejinách čiernych mu zjavne nezáleží," uviedla jedna zo žien a kývla smerom k Bielemu domu. Argumentovali tiež, že peniaze, ktoré boli potrebné na odstránenie maľby, mohli byť vynaložené na mnoho iných vecí.