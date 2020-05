Činitelia USA diskutovali o prvej jadrovej skúške za desaťročia

Washington 23. mája (TASR) - Predstavitelia americkej vlády diskutovali minulý týždeň o tom, či majú Spojené štáty uskutočniť svoju prvú jadrovú skúšku od roku 1992, ktorá by bola potenciálnym varovaním pre Rusko a Čínu. V piatok večer miestneho času o tom informoval denník Washington Post.



Táto téma sa objavila na stretnutí zástupcov agentúr pre národnú bezpečnosť po obvineniach zo strany vlády USA, že Rusko a Čína vykonávajú nukleárne testy menšieho rozsahu, uviedol denník s odvolaním sa na vysokopostavený vládny zdroj a dvoch bývalých amerických predstaviteľov oboznámených so záležitosťou.



Stretnutie sa však podľa správy neskončilo zhodou na tom, že by USA mali vykonať jadrovú skúšku. Účastníci napokon rozhodli, že krajina podnikne iné opatrenia v reakcii na hrozby zo strany Ruska a Číny, píše agentúra Reuters.



Oficiálne miesta sa zatiaľ k správe nevyjadrili. Podľa zdrojov Washington Post nie je jasné, či rozhovory o prípadnej jadrovej skúške naďalej pokračujú.



Takýto test by však znamenal výrazný odklon od doterajšej obrannej stratégie USA a dramaticky by zvýšil tlak na iné krajiny disponujúce nukleárnou výzbrojou, uviedla agentúra AFP. Jeden z analytikov citovaných denníkom povedal, že by bol vnímaný ako "odštartovanie bezprecedentných pretekov v nukleárnom zbrojení".



Vládny zdroj pre Washington povedal, že jadrová skúška by demonštrovala schopnosť USA vykonať "rýchly test", čo by mohlo byť užitočnou rokovacou taktikou v čase, keď sa Washington snaží o trojstrannú dohodu o jadrových zbraniach s Moskvou a Pekingom.



Rusko a Čína tvrdenia amerických predstaviteľov o svojich nukleárnych testoch popierajú.