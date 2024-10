Washington Post nepodporí žiadneho kandidáta na prezidenta

Washington 25. októbra (TASR) - Vplyvný americký denník The Washington Post (WP) v piatok oznámil, že v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA nepodporí demokratku Kamalu Harrisovú ani republikána Donalda Trumpa. Redakcia novín pritom podporovala niektorého z uchádzačov o Biely dom viac ako tri desaťročia, informuje TASR podľa agentúry AFP a denníka The New York Times (NYT).



Washington Post sa tak rozhodol zostať bokom v azda najpolarizujúcejších voľbách v dejinách Spojených štátov. Ide o návrat "k našim koreňom nepodporovať prezidentských kandidátov", uviedol generálny riaditeľ WP William Lewis. Podľa jeho slov noviny nebudú odporúčať žiadneho z kandidátov ani v ďalších voľbách počas nasledujúcich rokov.



WP vyjadroval podporu niektorému z dvoch hlavných prezidentských kandidátov od roku 1976, keď podporil Jimmyho Cartera. Ten aj voľby vyhral, pripomína NYT. Rozhodnutie nasleduje po pokračujúcich nepokojoch v denníku The Los Angeles Times, kde tento týždeň odstúpil šéf redakčnej rady a dvaja redaktori na protest proti rozhodnutiu majiteľa denníka zabrániť plánovanej prezidentskej podpore pre Kamalu Harrisovú.