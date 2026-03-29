Washington Post: Pentagón sa pripravuje na pozemné operácie v Iráne
Washington 29. marca (TASR) - Pentagón pripravuje plány na týždne trvajúce pozemné operácie v Iráne, ktoré by potenciálne mohli zahŕňať útoky na ostrov Chárk a pobrežné miesta pri Hormuzskom prielive. V sobotu o tom s odvolaním na amerických predstaviteľov informoval denník The Washington Post (WP), píše TASR.
Prípadná pozemná operácia by sa podľa týchto predstaviteľov, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, zastavila skôr, než by šlo o plnohodnotnú inváziu. Zahŕňala by nálety špeciálnych jednotiek a konvenčných peších vojsk.
Takáto misia by mohla vystaviť americký personál rôznym hrozbám vrátane iránskych dronov a rakiet, pozemnej paľby a improvizovaných výbušnín. Nie je však jasné, či americký prezident Donald Trump schváli plány ministerstva obrany.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii na otázku ohľadom článku WP uviedla: „Je prácou Pentagónu pripravovať plány tak, aby dal vrchnému veliteľovi maximálnu flexibilitu možností. Neznamená to, že prezident urobil rozhodnutie.“
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok uviedol, že USA môžu dosiahnuť všetky svoje ciele bez pozemných vojsk.
Diskusie americkej administratívy sa počas uplynulého mesiaca týkali možného obsadenie ostrova Chárk - kľúčového iránskeho centra exportu ropy v Perzskom zálive - a náletov do ďalších pobrežných oblastí pri Hormuzskom prielive, aby sa našli a zničili zbrane schopné zasiahnuť komerčné a vojenské lode, priblížili predstavitelia. Jeden z nich tvrdí, že ciele, ktoré sa zvažujú, by pravdepodobne trvali týždne na dokončenie. Podľa iného je možný časový rámec „pár mesiacov“.
Americký predstaviteľ oboznámený s plánmi americkej armády na pozemnú kampaň v Iráne povedal, že sú rozsiahle. „Toto nie je plánovanie na poslednú chvíľu,“ konštatoval. Obsadenie iránskeho územia podľa neho spôsobí ťažkosti iránskemu režimu a vytvorí cenné vyjednávacie páky pre budúce rokovania. Za najväčšiu výzvu považuje ochranu amerických jednotiek, ktoré budú obsadené územie držať.
