Washington Post: Prigožin ponúkol Ukrajine odhalenie ruských pozícií

Washington 15. mája (TASR) - Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin údajne ponúkol ukrajinskej vláde, že jej prezradí pozície ruskej armády. V nedeľu o tom napísal americký denník The Washington Post (WP) s odvolaním na uniknuté tajné dokumenty americkej spravodajskej služby. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Žoldnieri z Vagnerovej skupiny vedú už niekoľko mesiacov ruskú ofenzívu v bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Prigožin mal v januári ponúknuť Kyjevu, že mu odhalí pozície ruskej armády výmenou za stiahnutie ukrajinských obrancov z tejto oblasti, napísal WP. Ukrajina však túto ponuku odmietla.



Šéf vagnerovcov nedávno verejne pohrozil Moskve stiahnutím svojich bojovníkov z Bachmutu v prípade, ak nedostanú muníciu, o ktorú dlhodobo žiadajú.



Prigožin v utorok povedal, že on a jeho bojovníci by boli považovaní za zradcov, ak by túto oblasť opustili, pripomína Reuters.



Prigožinova ponuka na prezradenie pozícii ruskej armády prišla cez jeho kontakty s ukrajinskou spravodajskou službou, uviedol WP.



Biely dom sa odmietol vyjadriť k tejto záležitosti, ktorá na verejnosť unikla prostredníctvom amerických tajných dokumentov zverejnených v diskusnej skupine na platforme Discord. Zo zverejnenia týchto materiálov na internete je obvinený zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA Jack Teixeira.