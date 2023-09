Washington Post: USA poskytnú Ukrajine rakety ATACMS

Washington 22. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden údajne svojmu ukrajinskému kolegovi Volodymyrovi Zelenskému počas štvrtkového stretnutia v Bielom dome povedal, že USA dodajú Kyjevu niekoľko striel dlhého doletu. S odvolaním na štyri nemenované americké zdroje o tom informuje stanica NBC News. Denník The Washington Post (WP) neskôr napísal, že má ísť o strely ATACMS, uvádza TASR.



Podľa zdrojov WP budú rakety ATACMS vyzbrojené kontroverznou kazetovou muníciou, namiesto verzie s jednou konvenčnou hlavicou.



Nie je však bezprostredne jasné, kedy dodanie rakiet oficiálne oznámia.



Zelenskyj dlhodobo žiada USA o dodanie taktických striel ATACMS, ktoré dokážu zneškodniť cieľ vzdialený 300 kilometrov a môžu byť odpaľované z raketometov MLRS alebo HIMARS.



Podľa predstaviteľov amerického rezortu obrany však USA majú nazvyš iba málo rakiet ATACMS. Navyše niektorí americkí politici vyslovujú obavy, že tieto strely by mohli eskalovať konflikt na Ukrajine.



Americký prezident Joe Biden vo štvrtok schválil ďalšiu tranžu vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorú Pentagón ohodnotil na 325 miliónov dolárov. Taktické strely ATACMS však do tohto balíka zahrnuté neboli. Bidenov poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vo štvrtok uviedol, Spojené štáty tieto rakety Ukrajine zatiaľ nedodajú.



Vojenská pomoc obsahuje rakety protivzdušnej obrany, muníciu pre presné raketomety HIMARS, protitankové zbrane a delostrelecké náboje.



V balíku je tiež zahrnutá kazetová munícia kalibru 155 milimetrov, ktorej dodanie Ukrajine Washington prvýkrát schválil v júli tohto roka napriek obavám z ohrozenia civilistov. Biden vo štvrtok tiež oznámil, že prvé americké tanky typu M1 Abrams budú Ukrajine dodané v priebehu budúceho týždňa.