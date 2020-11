Washington Post: Vírus vyradil z činnosti vyše 130 príslušníkov USSS

Washington 13. novembra (TASR) - Viac ako 130 príslušníkom tajnej služby, ktorí pomáhajú chrániť Biely dom a prezidenta na jeho cestách, nedávno nariadili izoláciu alebo karanténu, pretože mali pozitívny test na prítomnosť nového koronavírusu alebo boli v blízkom kontakte s infikovanými spolupracovníkmi. Informoval o tom v piatok denník The Washington Post s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených so situáciou.



Šírenie koronavírusu - ktorý odsunul na vedľajšiu koľaj zhruba desať percent základného bezpečnostného tímu Tajnej služby Spojených štátov (USSS) - sa údajne čiastočne spája s radom predvolebných zhromaždení, ktoré prezident Donald Trump usporiadal pred voľbami, uviedli pre The Washington Post nemenované zdroje.



Hovorca Bieleho domu Judd Deere oznámil, že administratíva berie "každý prípad vážne". S otázkami na prípady nákazy koronavírusom v USSS odkázal na jej predstaviteľov. Hovorkyňa USSS to ale odmietla komentovať, píše The Washington Post.



Podľa denníka sa zamestnanci Bieleho domu ochranným maskám zväčša vyhýbajú. Bez masiek boli v komplexe Bieleho domu videní aj niektorí príslušníci USSS.



USSS vo svojej Uniformovanej divízii zamestnáva približne 1300 príslušníkov, ktorí strážia Biely dom a rezidenciu viceprezidenta. Sú taktiež hlavnou oporou bezpečnosti pri cestách prezidenta von z mesta a pri iných oficiálnych udalostiach. Líšia sa od agentov, z ktorých väčšina pracuje v civile a zaisťujú dôkladnú bezpečnosť prezidenta, jeho rodinných príslušníkov a ďalších vysokopostavených úradníkov.