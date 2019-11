Washington potvrdil, že Poliaci nebudú na cesty do USA potrebovať víza

Washington 6. novembra (TASR) - Spojené štáty v stredu potvrdili, že rušia vízovú povinnosť pre poľských občanov na turistické a služobné cesty trvajúce do 90 dní. Od 11. novembra tak bude Poliakom na vycestovanie stačiť žiadosť o povolenie na vstup na územie USA podaná prostredníctvom elektronického systému ESTA, uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Americký prezident Donald Trump podpísal zaradenie Poľska do programu bezvízového styku 4. októbra. Sám to aj médiám v ten istý deň oznámil, čakalo sa však ešte na potvrdenie ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.



Úradujúci minister pre vnútornú bezpečnosť Kevin McAleenan uviedol, že zrušenie víz pre Poľsko je dôkazom výnimočných vzťahov medzi oboma krajinami.



Poľsko bolo dosiaľ jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorej občania museli naďalej žiadať o víza pre cesty do USA. Občania USA mohli do Poľska cestovať bez víz už aj predtým.