Washington: Rubio sprostredkováva rokovania medzi Libanonom a Izraelom
Autor TASR
Washington 14. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok privítal veľvyslancov Libanonu a Izraela vo Washingtone na prvých priamych mierových rokovaniach medzi týmito krajinami za posledné desaťročia. Rozhovory označil za „historickú príležitosť“. Podobne ako aj libanonský prezident Džúzíf Awn vyjadril nádej, že budú mať pozitívne výsledky. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Rubio sprostredkováva rozhovory medzi izraelským vyslancom Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou. Podľa AFP sa začali okolo 17.00 h SELČ.
Rokovania sa týkajú konfliktu medzi Izraelom a šiitským hnutím Hizballáh, ktorý začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď proiránski militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí.
„Toto je historická príležitosť. Uvedomujeme si, že bojujeme proti desaťročiam histórie a zložitým okolnostiam, ktoré nás priviedli k tomuto jedinečnému momentu a príležitosti... Dnes dúfame, že sa nám podarí načrtnúť rámec, na ktorom bude možné vybudovať súčasný a trvalý mier,“ vyhlásil Rubio.
Libanonský prezident v oficiálnom vyhlásení vyjadril nádej, „že stretnutie vo Washingtone... bude znamenať začiatok konca utrpenia libanonského ľudu vo všeobecnosti a obzvlášť obyvateľov juhu“. Podľa jeho slov sa „stabilita na juh nevráti, ak Izrael bude naďalej okupovať jeho územie“.
„Jediným riešením je, aby libanonská armáda znovu nasadila svoje jednotky až k medzinárodne uznanej hranici a bola tak výlučne zodpovedná za bezpečnosť tejto oblasti a jej obyvateľov, bez partnerstva akejkoľvek inej strany,“ dodal Awn.
Hizballáh rokovania vo Washingtone odsúdil ešte počas víkendu. Izraelská armáda v utorok varovala, že očakáva nárast útokov zo strany militantov zameraných na sever krajiny. Skupina následne potvrdila, že od začiatku rozhovorov zaútočila na 13 miest v tejto oblasti.
