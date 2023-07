USA: Ruská stíhačka v Sýrii vypálila svetlice na americký dron

Washington/Damask 25. júla (TASR) - Ruská stíhačka sa vo vzdušnom priestore Sýrie priblížila na vzdialenosť niekoľkých metrov k americkému dronu a vypálila naň svetlice, ktoré mu vážne poškodili vrtuľu. Oznámili to v utorok americké ozbrojené sily, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



K útoku na dron typu MQ-9 Reaper došlo v nedeľu, týždeň po tom, čo sa ruská stíhačka Su-35 v Sýrii nebezpečne priblížila k americkému prieskumnému lietadlu MC-12 so štvorčlennou posádkou a spôsobila jej problémy s ovládaním stroja.



"Vyzývame ruské sily v Sýrii, aby okamžite prestali s týmto bezohľadným, nevyprovokovaným a neprofesionálnym správaním sa," vyhlásil generál amerických vzdušných síl Alex Grynkewich.



Ako pokračoval, operátorovi sa podarilo dron udržať vo vzduchu a dostať ho späť na základňu.



Podľa amerických predstaviteľov sa ruské stíhačky v uplynulých týždňoch niekoľkokrát priblížili k americkým dronom v Sýrii a vypálili na ne svetlice, na čo museli americkí operátori reagovať úhybnými manévrami.



Spojené štáty majú v Sýrii približne 900 vojakov. Okrem toho je tam aj nespresnený počet žoldnierov súkromných firiem v službách americkej vlády a tiež menšie tímy príslušníkov amerických jednotiek osobitného určenia, ktorí nie sú zahrnutí do oficiálnych štatistík.