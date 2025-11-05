< sekcia Zahraničie
Washington sa intenzívne zapája do rokovaní o prímerí v Sudáne
Občianska vojna si za posledné dva roky vyžiadala desaťtisíce obetí a vyhnala z domovov ďalšie milióny.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Biely dom uviedol v utorok, že sa zapája do rokovaní o prímerí v Sudáne, kde Spojené štáty navrhli dohodu na ukončenie bojov medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vláda sa intenzívne zapája,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová reportérom. „Chceme, aby sa tento konflikt skončil mierovou cestou tak, ako mnoho iných, ale realitou je, že situácia na mieste je momentálne veľmi komplikovaná,“ ozrejmila.
Občianska vojna si za posledné dva roky vyžiadala desaťtisíce obetí a vyhnala z domovov ďalšie milióny. V uplynulých dňoch sa rozšírila do ďalších oblastí Sudánu, čo vyvolalo obavy zo zhoršenia humanitárnej situácie.
Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa po riešení iných konfliktov v Afrike a na Blízkom východe teraz snaží dosiahnuť prímerie v Sudáne, píše AFP. „Spojené štáty sa aktívne zapájajú do snáh o mierové riešenie tohto strašného konfliktu,“ povedala Leavittová. Dodala, že Washington spolupracuje s Egyptom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi na dosiahnutí dohody, „ktorá vyrieši nielen bezprostrednú humanitárnu krízu, ale aj dlhodobé politické výzvy“.
„Vláda sa intenzívne zapája,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová reportérom. „Chceme, aby sa tento konflikt skončil mierovou cestou tak, ako mnoho iných, ale realitou je, že situácia na mieste je momentálne veľmi komplikovaná,“ ozrejmila.
Občianska vojna si za posledné dva roky vyžiadala desaťtisíce obetí a vyhnala z domovov ďalšie milióny. V uplynulých dňoch sa rozšírila do ďalších oblastí Sudánu, čo vyvolalo obavy zo zhoršenia humanitárnej situácie.
Americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa po riešení iných konfliktov v Afrike a na Blízkom východe teraz snaží dosiahnuť prímerie v Sudáne, píše AFP. „Spojené štáty sa aktívne zapájajú do snáh o mierové riešenie tohto strašného konfliktu,“ povedala Leavittová. Dodala, že Washington spolupracuje s Egyptom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi na dosiahnutí dohody, „ktorá vyrieši nielen bezprostrednú humanitárnu krízu, ale aj dlhodobé politické výzvy“.