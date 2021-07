Washington varoval Haiti a Kubu pred snahami o migráciu do USA

Washington 14. júla (TASR) - Minister pre vnútornú bezpečnosť USA Alejandro Mayorkas v utorok varoval Haiťanov a Kubáncov pred pokusom o útek do Spojených štátov v čase, keď v ich krajinách vládnu nepokoje. Upozornil ich na to, že podstúpenie cesty po mori je nebezpečné, a že budú repatriovaní späť do vlasti, informovala agentúra AFP.



"Na pokus o migráciu po mori nie je nikdy správny čas... Je to risk, ktorý za to nestojí," uviedol Mayorkas s tým, že v súčasnosti, v čase sezóny hurikánov, by bola táto cesta mimoriadne nebezpečná. V posledných týždňoch podľa neho zahynulo 20 ľudí, ktorí sa po mori snažili dostať do USA.



"Žiadnemu migrantovi zadržanému na mori nebude povolený vstup do Spojených štátov, a to bez ohľadu na jeho národnosť," uviedol Mayorkas a upozornil na to, že pobrežné hliadky budú blokovať cestu všetkým plavidlám s migrantmi.



Mayorkas tiež uviedol, že zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa do USA snažilo z Haiti a Kuby, v ktorých momentálne vládnu nepokoje, dostať viac ľudí. V súvislosti s prebiehajúcimi nepokojmi však vyjadril podporu obyvateľom oboch krajín zo strany USA.



Na Haiti minulý týždeň zavraždili prezidenta Jovenela Moisa a krajina tak ostala bez hlavy štátu. Na Kube zase v uplynulých dňoch došlo k protivládnym protestom proti vysokým cenám a nedostatku potravín. Protesty vypukli spontánne v čase, keď Kuba zažíva najhorší ekonomický prepad za viac než tri desaťročia a zápasí s nedostatkom potravín, liekov či dodávok elektrickej energie.