Washington vyhlásil zákaz vychádzania

Washington 6. januára (TASR) - Starostka amerického Washingtonu Muriel Bowserová nariadila v stredu zákaz vychádzania v celom hlavnom meste USA po tom, ako rozhnevaní stúpenci prezidenta Donalda Trumpa prenikli do budovy Kongresu, kde prebiehala debata o potvrdení výsledkov prezidentských volieb. Informovali o tom svetové agentúry.



Bowserová stanovila zákaz vychádzania od 18.00 h miestneho času (štvrtok 0.00 h SEČ) do štvrtka 6.00 h (12.00 h SEČ). Reagovala tak na napätú situáciu okolo sídla Kongresu, keď tisíce protestujúcich obklopili budovu Kapitolu a prinútili kongresmanov prerušiť zasadnutie. To bolo zvolané na oficiálne potvrdenie zvolenia demokrata Joea Bidena za budúceho šéfa Bieleho domu.



Budovu Kapitolu uzavreli z bezpečnostných dôvodov a kongresmanov z nej začali evakuovať. Viacero protestujúcich vniklo dovnútra, ako ukázali aj zábery amerických televízií. Pred budovou došlo k potýčkam demonštrantov s policajtmi a niektorí ľudia strhávali kovové bariéry pod schodmi vedúcimi k hlavnému vstupu.



Vnútri členom Snemovne reprezentantov podľa agentúry AP polícia povedala, aby si nasadili plynové masky uložené pod svojimi sedadlami po tom, ako v Rotunde Kapitolu použili slzotvorný plyn. Policajti mali v rámci opatrení na ochranu kongresmanov v snemovni vytiahnuté zbrane, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na svedkov.



Trump hodinu po vypuknutí zrážok vyzval svojich stúpencov, aby "zachovali pokoj" a "podporili políciu", ktorá je podľa jeho slov "skutočne na strane našej krajiny".



Jeho apel na Twitteri prišiel po tom, ako vystúpil pred prívržencami zhromaždenými pred Bielym domom, aby zopakoval svoje tvrdenia o volebných podvodoch a povzbudzoval ich, aby sa vydali ku Kapitolu.