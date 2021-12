Washington vysiela do Kyjeva a Moskvy svoju špičkovú diplomatku

Washington 11. decembra (TASR) - Námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre európske a eurázijské záležitosti Karen Donfriedová odcestuje na budúci týždeň na Ukrajinu a do Ruska, kde bude rokovať o situácii súvisiacej so zvyšovaním počtu ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou.



Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Vo vyhlásení rezortu diplomacie USA sa uvádza, že Donfriedová bude v Kyjeve a Moskve od pondelka do stredy, pričom v oboch metropolách sa stretne s vysokými vládnymi predstaviteľmi a "upevní záväzok Spojených štátov týkajúci sa suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny".



Donfriedová počas týchto rokovaní zdôrazní, že diplomatický pokrok pri ukončovaní konfliktu na Donbase je možné dosiahnuť implementáciou minských dohôd za podpory rokovaní v rámci normandského formátu.



Minské dohody z roku 2015 sú zamerané na zastavenie bojov na Ukrajine a ich implementáciu majú posilniť rokovania v normandskom formáte, v ktorých sú Francúzsko a Nemecko sprostredkovateľmi rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom s cieľom ukončiť konflikt na východe Ukrajiny trvajúci od roku 2014. Posledné rokovanie v normandskom formáte sa uskutočnilo v decembri roku 2019 v Paríži. Mierové rokovania sú momentálne v mŕtvom bode, dodala agentúra Reuters.



Donfriedová má na stredu a štvrtok v Bruseli naplánované konzultácie so spojencami v NATO a partnermi z EÚ, ktoré budú venované spôsobom, ako vyriešiť napätie medzi Ukrajinou a Ruskom diplomatickou cestou.



AFP pripomenula, že tejto témy sa začiatkom tohto týždňa týkal aj virtuálny summit prezidenta USA Joea Bidena s jeho ruským kolegom Vladimirom Putinom, na ktorom Washington pohrozil Moskve bezprecedentnými sankciami v prípade útoku na Ukrajinu.



Presun a sústredenie až 100.000 ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou sa stalo hlavnou témou víkendového summitu ministrov zahraničných vecí G7 v Liverpoole na severozápade Anglicka, dodala AFP.



Rusko tvrdí, že toto nasadenie jeho vojakov je obranným manévrom proti možnému ďalšiemu priblíženiu Ukrajiny - niekdajšej sovietskej republiky - smerom k NATO.