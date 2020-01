Washington vyzval Bagdad, aby chránil americké diplomatické zariadenia

Washington 27. januára (TASR) - Spojené štáty vyzvali v nedeľu Irak, aby chránil americké diplomatické zariadenia v krajine. Výzva Washingtonu prišla po tom, ako do areálu americkej ambasády v tzv. Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad dopadli v nedeľu podvečer tri rakety. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývame irackú vládu, aby si splnila svoje povinnosti týkajúce sa ochrany našich diplomatických zariadení," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí.



Najmenej jedna osoba utrpela zranenia po tom, ako do areálu americkej ambasády v tzv. Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad dopadli v nedeľu podvečer tri rakety. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného vysoko postaveného irackého predstaviteľa.



Jedna z rakiet podľa zdroja AFP zasiahla samoobslužnú jedáleň situovanú v komplexe ambasády v čase večere. Dve ďalšie dopadli neďaleko.



Veľvyslanectvo USA na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo. Nebolo známe, či je zranenou osobou Američan alebo iracký zamestnanec pracujúci na misii.



Podľa predchádzajúcich správ AFP z bagdadskej Zelenej zóny, v ktorej leží väčšina zahraničných veľvyslanectiev, bolo počuť hlasné dunenie.



Prísne stráženú Zelenú zónu v Bagdade zasiahlo v nedeľu podvečer miestneho času celkovo päť rakiet. Podľa oficiálnych vyhlásení nikto neutrpel zranenia. K zodpovednosti za tento incident sa bezprostredne nikto neprihlásil, píše agentúra DPA.



Iracký premiér v demisii Ádil Abdal Mahdí nedeľňajšie ostreľovanie areálu americkej ambasády v Bagdade odsúdil ako protiprávny čin, píše agentúra DPA.



"Odsudzujeme pokračovanie týchto protiprávnych činov, ktoré oslabujú štát a porušujú jeho zvrchovanosť," uviedol podľa agentúry INA Mahdí. Dodal, že vydal pokyn na nasadenie vojakov do tejto oblasti. Nariadil taktiež vyšetrovanie s cieľom zatknúť osoby, ktoré stoja za útokom.



Nezávislý iracký spravodajský portál Alsumaria News s odvolaním sa na svoje zdroje informoval o troch zranených. Citovaný zdroj bez ďalších podrobností uviedol, že z komplexu americkej ambasády vrtuľníkmi evakuovali niekoľko ľudí.



Tri z piatich rakiet, ktoré v nedeľu dopadli do tzv. Zelenej zóny irackého hlavného mesta Bagdad, zasiahli priamo komplex americkej ambasády. S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.



Jedna z rakiet podľa zdroja AFP zasiahla kaviareň situovanú v komplexe v čase večere. Iracké bezpečnostné zložky predtým o raketovom útoku informovali s tým, že si nevyžiadal žiadne obete.



Podľa predchádzajúcich správ AFP z bagdadskej Zelenej zóny, v ktorej leží väčšina zahraničných veľvyslanectiev, bolo počuť hlasné dunenie.



K incidentu došlo v nedeľu podvečer miestneho času po nedávnom raketovom útoku na americké ciele v Iraku, ktorý vykonal Irán ako odplatu za zabitie svojho generála.



Iránske revolučné gardy vypálili 8. januára rakety na dve základne v irackých provinciách Anbár a Arbíl, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Útok bol odvetou za zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního z 3. januára, ktoré nariadil prezident USA Donald Trump.



V čase raketového útoku z 8. januára bola väčšina zo zhruba 1500 amerických vojakov schovaná v bunkroch, keďže boli vopred varovaní.