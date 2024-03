Washington zváži predbežné kroky smerom k nukleárnemu odzbrojeniu KĽDR

Soul 4. marca (TASR) – Spojené štáty zvážia prípravu predbežných krokov smerom k denuklearizácii Severnej Kórey. Oznámila to v pondelok predstaviteľka Bieleho domu. TASR správu prevzala z agentúry Jonhap.



"Spojené štáty naďalej presadzujú úplné jadrové odzbrojenie Kórejského polostrova. Zároveň však budeme zvažovať dočasné kroky za predpokladu, že s ich prispením budú táto oblasť i svet bezpečnejšie," vyhlásila Mira Rapp-Hooperová, riaditeľka Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť pre oblasť východnej Ázie a Oceánie. Dodala, že Washington je pripravený a ochotný zapojiť sa do rokovaní s KĽDR o zmiernení hrozieb.



Rapp-Hooperová to povedala počas fóra v Soule, ktoré spoločne organizoval denník JoongAng Ilbo a americké Centrum strategických a medzinárodných štúdií (CSIS).



KĽDR v od začiatku tohto roka zintenzívnila testy zbraní - pravdepodobne v úsilí zvýšiť svoj potenciál v oblasti jadrových zbraní, komentuje Jonhap. KĽDR v januári odpálila hypersonickú raketu na pevné palivo a neznáme zariadenie, o ktorom tvrdí, že išlo o podmorský jadrový útočný dron.



Snahy o jadrové odzbrojenie Severnej Kórey uviazli na mŕtvom bode po neúspešnom summite v Hanoji v roku 2019 medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Bývalý námestník poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Matt Pottinger pripomenul, že KĽDR vyhlásila tento rok Soul za svojho "úhlavného nepriateľa". Toto označenie či narastajúce vojenské provokácie sú však podľa Pottingera prípravou pozície pred rokovaniami - nevyjadrujú pripravenosť severokórejského vodcu Kim Čong-una na vojnu.



Pottinger však vyjadril obavy z prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce Pchjongjangu a Moskvy a označil ju za "typický príklad novej osi (agresie)" vedenej alebo plánovanej po celom svete.