Stav Webbovho teleskopu je po náraze mikrometeoridov zrejme vážnejší

Washington 19. júla (TASR) - Vedci odhadujú, že poškodenie vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba v dôsledku zásahov mikrometeoridmi na konci mája môže byť závažnejšie, než sa pôvodne predpokladalo. TASR správu prevzala z časopisu Forbes.



V novej štúdii zverejnenej po tom, čo americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) minulý týždeň zverejnil zábery ďalekého vesmíru zhotovené práve Webbovým teleskopom, však bádatelia poukázali na problémy, ktoré sa podľa nich nedajú odstrániť. "Na výkonnosť teleskopu majú len mierny vplyv, ktorý sa ešte nateraz nedá zmerať," uviedli vedci. Najviac sa však obávajú postupného zhoršovania stavu primárneho zrkadla v dôsledku zásahu mikrometeoridmi.



Primárne zrkadlo Webbovho teleskopu má priemer 6,5 metra a pozostáva z 18 berýliovo-zlatých panelov. Jeden z nich s názvom C3 zasiahli na konci mája prachové častice. Vesmírny ďalekohľad od jeho vypustenia pred siedmimi mesiacmi zasiahlo celkovo ešte päť iných menších mikrometeoridov.



Vývojári pôvodne predpokladali, že teleskop by mohli zasiahnuť mikrometeoridy v priemere raz za mesiac. Prvé hodnotenie výkonu vesmírneho ďalekohľadu ukázalo, že stále pracuje na úrovni, ktorá prekonáva všetky požiadavky misie. Nová správa však upozorňuje, že poškodenie segmentu C3 by mohlo byť závažnejšie, než sa predpokladalo.



Napriek tomu, že životnosť Webbovho teleskopu je 20 rokov, strety s vesmírnymi telesami a kozmické podmienky budú podľa Forbesu postupne poškodzovať jeho zrkadlá a slnečný štít.



Vedci sa v súčasnosti snažia monitorovať prítomnosť mikrometeoridov v blízkosti teleskopu a zistiť, ako zmierniť dôsledky prípadných stretov.



Webbov vesmírny ďalekohľad, na ktorého vývoji spolupracovali NASA, Európska vesmírna agentúra (ESA) a Kanadská kozmická agentúra (CSA), bol vypustený do vesmíru 25. decembra 2021 z kozmodrómu vo Francúzskej Guyane.