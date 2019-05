Weber hlasoval v eurovoľbách: Dúfa v Európu stredu a stability

Weber patrí do konzervatívnej politickej skupiny v Európskom parlamente (EP) s názvom Európska ľudová strana (EPP), ktorá dúfa, že si tam zachová postavenie najväčšej frakcie.

Weber patrí do konzervatívnej politickej skupiny v Európskom parlamente (EP) s názvom Európska ľudová strana (EPP), ktorá dúfa, že si tam zachová postavenie najväčšej frakcie, napísala tlačová agentúra AP.



Weber hlasoval v nedeľu vo voľbách do EP vo svojej rodnej spolkovej krajine Bavorsko. Keď hádzal volebný lístok do urny, vyhlásil: "Nechcem zažiť pravicovo-populistickú Európu, ktorá chce zničiť myšlienku súdržnosti..., a takisto som proti Európe, ktorá je v rukách ľavice."



Nemecká europoslankyňa Ska Kellerová, ktorá je na prvom mieste kandidátky frakcie Európska strana zelených v eurovoľbách, uviedla v Berlíne pri odovzdávaní svojho hlasu: "Európska únia by mala ísť prvá po ceste ochrany klímy. Potrebujeme súdržnosť spoločnosti, potrebujeme posilniť demokraciu v Európe a dúfam, že toto sa stretne s veľkou podporou."



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz odovzdal v nedeľu hlas v eurovoľbách vo Viedni. Ako povedal, dúfa, že voľby do Európskeho parlamentu posilnia stred politického spektra, a nie strany krajnej pravice ani ľavice.



Kurz ďalej novinárom uviedol, že dúfa, že jeho stredopravá Rakúska ľudová strana (ÖVP) si udrží prvé miesto v súťaži o kreslá v europarlamente.



Hlasovanie do EP je prvým testom podpory pred rakúskymi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať v septembri po páde Kurzovej vlády spred týždňa. Pád spôsobil škandál okolo bývalého lídra krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) a bývalého vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho. Jeho FPÖ bola menším koaličným partnerom v Kurzovej vláde.



Bez ohľadu na výsledok eurovolieb Kurza čaká v pondelok hlasovanie parlamentu o vyslovení nedôvery, ktoré presadila opozícia. Kurz podľa svojich slov očakáva, že to podporia slobodní (FPÖ) a sociálni demokrati, takže ho zosadia.



Španielsky prechodne úradujúci premiér a socialista Pedro Sánchez volil v eurovoľbách v nedeľu dopoludnia v Madride spolu s manželkou. Vyhlásil, že dúfa v taký výsledok európskych aj komunálnych volieb, ktorý bude viesť k väčšej "politickej stabilite" v Španielsku. Sánchez sa teraz snaží o vytvorenie vlády po aprílových španielskych parlamentných voľbách.



Sánchez vyzval "všetky politické sily, aby otvorili obzor politickej stability".



Španielsky politik dodal, že voľby "rozhodnú o budúcnosti pokroku a blahobytu pre celú našu krajinu aj Európu".



Prieskumy verejnej mienky naznačujú víťazstvo Sánchezovej socialistickej strany v eurovoľbách. Vo všetkých španielskych mestách sa konajú aj komunálne voľby, pričom sa rozhoduje o druhom funkčnom období starostiek Madridu a Barcelony. Prebiehajú aj voľby v 14 z 19 regiónov.



Sánchezovi socialisti zvíťazili 28. apríla v celoštátnych parlamentných voľbách, ale nezískali väčšinu, takže potrebujú aj podporu súperov v parlamente, aby sa udržali pri moci.