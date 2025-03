Weber: Imamoglov prípad ohrozuje spoluprácu EÚ s Tureckom

Brusel 26. marca (TASR) — Líder Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber upozornil, že uväznenie tureckého opozičného politika Ekrema Imamogla ohrozuje spoluprácu medzi EÚ a Tureckom. "EÚ chce úzke partnerstvo s Tureckom, ale to môže len fungovať na základe (vyznávania) spoločných hodnôt," uviedol Weber v rozhovore, ktorý v stredu zverejnila agentúra DPA, píše TASR.



Podľa Webera turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vedie Turecko na nesprávnu cestu, pričom v ohrození sú právny štát i demokracia.



Imamoglu, ktorý je Erdoganovým hlavným rivalom, je od nedele vo väzbe: čelí obvineniu z korupcie i samostatnému vyšetrovaniu pre podozrenie z terorizmu. Samotný Imamoglu všetky vznesené obvinenia odmieta. Po vzatí do väzby bol "dočasne" suspendovaný z funkcie primátora Istanbulu, ale jeho opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) ho cez víkend nominovala za svojho kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.



DPA uviedla, že v EÚ sa v súvislosti s najnovším vývojom v Turecku diskutuje o možnom zrušení plánovaných prístupových rozhovorov s Tureckom. Tieto rozhovory avizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová len niekoľko dní pred Imamoglovým zadržaním. Podľa dostupných informácií rozhovory o ekonomických záležitostiach sa mali konať v apríli a ich príprava už prebieha. Ďalšie rokovanie s Tureckom malo byť venované migrácii a bezpečnosti.



Plány na rozhovory vychádzali z mandátu od hláv štátov a vlád EÚ, ktorí sa na summite v apríli 2024 dohodli, že vzťahy s Tureckom by sa mali podľa možnosti posilniť - najmä vzhľadom na jeho kľúčovú úlohu pri stabilizácii východného Stredomoria a pri riešení problematiky migrácie.



Pre obavy o stav právneho štátu, dodržiavanie základných práv a slobody prejavu v Turecku boli predtým pozastavené viaceré iniciatívy s EÚ, napríklad modernizácia colnej únie a liberalizácia vízového režimu.