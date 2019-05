M. Weber: Maďarsko sa pod vedením premiéra Orbána vydalo zlým smerom

Orbán sa o Weberovi zmienil v pondelok po schôdzke s rakúskym vicekancelárom a predsedom pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem.

Budapešť/Berlín 7. mája (TASR) - Maďarsko sa pod vedením premiéra Viktora Orbána vydalo zlým smerom. Povedal to v utorok v rozhovore pre agentúru AFP predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) a kandidát ľudovcov na post predsedu Európskej komisie (EK) Manfred Weber po tom, ako Orbán vyhlásil, že Webera na post šéfa EK už nepodporí.



Orbán sa o Weberovi zmienil v pondelok po schôdzke s rakúskym vicekancelárom a predsedom pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem. "Maďarský premiér zastupuje maďarských voličov. Predseda Weber povedal, že pri zvolení za predsedu EK neráta s hlasmi Maďarov. Predseda maďarskej vlády sa nemôže dostať do situácie, že by podporil človeka, ktorý sa takto vyjadruje," zdôraznil Orbán a poznamenal, že na post šéfa EK ešte hľadajú vhodného kandidáta.



Podľa vyjadrenia Webera medzi konzervatívnou EPP a Orbánovou stranou Fidesz existuje konflikt hodnôt. "EPP je stranou hodnôt, spoločných ideálov, myšlienky budúcnosti Európy a to je to, čo nás spája. Tí, ktorí v tieto hodnoty už neveria, musia EPP opustiť," povedal líder kandidátky ľudovcov.



AFP pripomína, že Weber pred vlaňajšími aprílovými parlamentnými voľbami v Maďarsku podporil Orbána, ale ich vzťahy sa zhoršili v januári po tom, ako Orbánova vláda spustila bilbordovú kampaň proti Európskej únii a predsedovi EK Jeanovi-Claudovi Junckerovi.



Fidesz má od 20. marca pozastavené členstvo v EPP.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach