Weber: Populisti zvolení do europarlamentu budú priateľmi Putina

Bukurešť 6. marca (TASR) - Voliči, ktorí vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) budú voliť populistov, si musia uvedomiť, že tí skončia v skupine priateľov ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorá je proti solidarite na európskej úrovni. Uviedol to v stredu pred kongresom Európskej ľudovej strany (EPP) v Bukurešti, predseda tejto najväčšej európskej politickej skupiny Manfred Weber. Informuje o tom spravodajca TASR.



Weber mal pred oficiálnym otvorením kongresu spoločnú tlačovú konferenciu so šéfom rumunskej Národno-liberálnej strany (PNL) Nicoalaeom Ciucom. PNL je hostiteľom kongresu, na ktorom európski ľudovci predstavia svoj politický manifest, s ktorým chcú osloviť voličov pred eurovoľbami.



Ciuca informoval, že spolu s Weberom sa zhodli na tom, že pre EÚ existuje vonkajšia hrozba, ktorá prichádza z východu a hrozba, ktorá sa už na Ukrajine stala realitou, teraz ohrozuje Moldavsko.



"Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme aj naďalej podporovali Ukrajinu a Moldavsko," povedal Ciuca.



Weber na otázku, ako možno znížiť rozdiely medzi chudobnými a bohatými regiónmi EÚ, povedal, že všetko závisí od množstva peňazí, ktoré Únia môže investovať do vytvárania lepších podmienok pre občanov. Dodal, že na európskej úrovni EPP bojuje za európsku solidaritu, čo sa prejavilo aj vytvorením ozdravného plánu po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur, z ktorých Rumunsko získa okolo 30 miliárd eur.



"Tridsať miliárd eur ako dodatočná solidarita od zvyšku Európy pre Rumunsko. A treba jasne povedať, že populisti a extrémisti v Európe odmietajú túto myšlienku solidarity," upozornil. Zároveň zdôraznil, že má odkaz pre rumunských voličov, ktorí chcú v eurovoľbách voliť populistov.



"Musia si to uvedomiť všetci, keď hovoríme teraz o európskych voľbách, všetci tí, ktorí v Rumunsku volia populistov. Títo europoslanci skončia v skupine Putinových priateľov, ktorá je proti solidarite na európskej úrovni," vysvetlil Weber.



Dodal, že európski voliči musia brať voľby do EP vážne a voliť tých, ktorí skutočne obhajujú záujmy svojich krajín a solidaritu v Európskej únii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)