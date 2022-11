Weber potvrdil, že EPP v piatok prijme OĽANO do rodiny ľudovcov

Lisabon 17. novembra (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) sa v piatok oficiálne rozrastie o nového člena, o politický subjekt OĽANO zo Slovenska. Na úvod dvojdňového politického grémia ľudovcov v Lisabone to vo štvrtok potvrdil Manfred Weber, informuje spravodajca TASR z Lisabonu.



Weber v tejto súvislosti pripomenul, že v osobe predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera budú mať ľudovci na zasadnutiach Európskej rady (summity EÚ) o jedného premiéra viac ako doteraz, keď celkom ôsmi z 27 národných lídrov budú konzervatívci.



Šéf ľudovcov vo svojom vystúpení zhodnotil, že volebné procesy v Európe z posledných mesiacov boli priaznivé pre tábor EPP. Za obzvlášť dobrú správu považuje voľby vo Švédsku, čo tiež znamená o premiéra "navyše" v Európskej rade.



Dodal, že nový šéf talianskej diplomacie a vicepremiér Antonio Tajani, bývalý eurokomisár a niekdajší predseda Európskeho parlamentu, je garantom princípov EPP v novej talianskej vláde premiérky Georgie Meloniovej.



Weber v príhovore delegátom podujatia v Lisabone zdôraznil, že EPP ako celok musí byť jasne proukrajinská, čo sa týka súčasnej agresie Ruska voči Ukrajine a hlavne musí byť prísnym zástancom princípov právneho štátu.



V tejto súvislosti upozornil, že politici z tábora ľudovcov musia vystupovať viac proeurópsky. Podľa Webera nie je dobré, keď niektoré členské strany EPP otvorene šíria postoje proti NATO, čo je proti oficiálnej politike EPP.



V závere svojho prejavu vyjadril podporu politickým stranám z Ukrajiny, ktoré sú súčasťou rodiny EPP, a deklaroval, že Ukrajinci bojujú spravodlivú vojnu.



Weber konštatoval, že Európa musí v súčasnosti vyhrať aj "energetickú vojnu". EPP podľa jeho slov v tejto spojitosti podporuje celoeurópske riešenia v podobe spoločných nákupov plynu, zastropovania cien a európskej solidarity.



Weber vyzval všetky politické sily v rámci EPP, aby urobili maximum na podporu vstupu Bulharska, Chorvátska a Rumunska do schengenského priestoru, o čom sa na úrovni členských štátov rozhoduje práve v týchto dňoch.



Manfred Weber tiež pripomenul, že v roku 2024 budú voľby do europarlamentu a ľudovci sa v záujme dobrého volebného výsledku musia už teraz angažovať pri riešení ekonomických problémov či migračnej krízy.