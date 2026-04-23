Štvrtok 23. apríl 2026
Weber: Právne konanie voči Maďarsku sa môže zastaviť

Na snímke predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar počas hlasovania v maďarských parlamentných voľbách 2026 v 12. budapeštianskom obvode v nedeľu 12. apríla 2026 v Budapešti. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Autor TASR
Budapešť/Brusel 23. apríla (TASR) - Po volebnej prehre premiéra Viktora Orbána môže Maďarsko dúfať v rýchle ukončenie právneho konania Európskej únie. Podľa agentúry DPA to povedal líder Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Weber v stredu uviedol, že podporuje prvé kroky k zastaveniu konania podľa článku 7. Táto procedúra, spustená v roku 2018 pre ohrozenie základných hodnôt a právneho štátu, mohla viesť až k strate hlasovacích práv krajiny.

Predseda EPP zdôraznil, že konanie bolo priamo spojené s Orbánovou politikou, zatiaľ čo nastupujúci premiér Péter Magyar z frakcie EPP sa jasne zaviazal k proeurópskemu smerovaniu a reformám. Weber tvrdí, že Európsky parlament musí tento nový kurz uznať a začať proces ukončovania sankčného mechanizmu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
