Weber: Ukrajina bude v NATO vítaná, ale vstúpiť môže až po vojne

Brusel 7. marca (TASR) - Vstup Ukrajiny do NATO je jednou z podmienok, ktoré zabezpečia bezpečnostnú štruktúru v Európe. Avšak členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii bude možné až po skončení vojny, ktorú vlani vo februári rozpútalo Rusko. Uviedol to predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber v utorňajšom rozhovore pre ukrajinský internetový denník Európska pravda, na ktorý médiá upozornila EPP.



Weber, ktorý je zároveň aj vedúcim politickej skupiny ľudovcov v Európskom parlamente (EP), v rozhovore uviedol, že bolo chybou, že po summite NATO v Bukurešti v roku 2008 Ukrajina po prísľube prijatia do Aliancie nedostala aj akčný plán pre vstup. Zdôraznil, že nakoniec bude musieť Aliancia túto chybu napraviť.



"Ak prijmeme Fínsko a Švédsko do NATO, tak je v podstate jasné, že Ukrajina má na to úplne rovnaké právo! Fínsko má s Ruskom asi 1400-kilometrové hranice, takže, prepáčte, ale nikto nebude môcť teraz hovoriť, že vstup Ukrajiny priblíži Rusko k NATO. Je však zrejmé, že Ukrajina musí prežiť vojnu, aby sa mohla k NATO pripojiť," opísal situáciu Weber.



V tejto súvislosti zdôraznil, že na rozšírenie NATO je potrebný mier, čo vedia aj Ukrajinci. "Štáty, ktoré sú účastníkmi vojny, nemôžu vstúpiť do NATO. Nevidím však žiadnu dlhodobú bezpečnostnú architektúru v Európe, kde Ukrajina nie je členom Aliancie," odkázal líder EPP.



Ako zdôraznil, jedným z kritérií vstupu do NATO je, že nový člen musí posilniť bezpečnosť Aliancie. To teraz Ukrajina robí zadržiavaním "hroznej ruskej vojnovej mašinérie". Podľa Webera je zrejmý aj súlad Ukrajiny s hodnotami Aliancie.



Weberov rozhovor pre ukrajinský internetový denník sa konal po tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na júlový summit NATO vo Vilniuse.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)