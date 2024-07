Weber vyjadril obavy, že maďarský zákon otvára cestu ruským špiónom

Budapešť 30. júla (TASR) - Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber sa obáva, že zákon schválený maďarskou vládou môže ruským špiónom otvoriť cestu do Európskej únie. S odvolaním sa na britský denník Financial Times na to upozornil v utorok server portfolio.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Weber v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi vyzval lídrov EÚ, aby sa touto otázkou zaoberali na nadchádzajúcom summite v októbri. Vyjadril obavy, že nový zrýchlený vízový systém Maďarska, ktorý umožňuje občanom ôsmich krajín vrátane Ruska a Bieloruska vstup bez previerky národnej bezpečnosti.



To by podľa predsedu EPP mohlo vytvoriť vážne medzery pre špionážne aktivity a ohroziť bezpečnosť bezhraničného schengenského priestoru.



Do Maďarska môžu od 8. júla pricestovať občania Ruska a Bieloruska, aby s takzvanou národnou kartou legálne vstúpili na pracovný trh. Upozornil na to minulý štvrtok server forbes.hu, podľa ktorého maďarská vláda tak otvorila dokorán schengenskú bezpečnostnú bránu.



O národnú kartu môžu ľudia požiadať prvýkrát na dva roky, ale je možné jej platnosť prakticky neobmedzene predlžovať.



Inštitút národnej karty zaviedla maďarská vláda z dôvodu sankcií uvalených na ruskú Medzinárodnú investičnú banku, ktorej ruskí pracovníci mali množstvo výhod vrátane diplomatickej imunity a oslobodenia od daňovej povinnosti. Banka bola vlani zaradená na sankčný zoznam Spojených štátov.