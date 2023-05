Weber vyzýva na ukončenie prístupového procesu Turecka do EÚ

Berlín 29. mája (TASR) - Manfred Weber ako líder stredopravej politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP) - najväčšej v Európskom parlamente (EP) - sa vyjadril za ukončenie prístupového procesu Turecka do EÚ. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Posledných niekoľko rokov ukázalo, že blízke partnerstvo je dôležité, ale nikto nechce, aby sa Turecko sa stalo riadnym členom EÚ - ani Turecko, ani EÚ," povedal nemecký politik Weber v interview zverejnenom v pondelok.



"Musíme tento proces nechať tak, pretože viac bráni lepším vzťahom, než im pomáha," povedal predseda EPP. Očakávania po nedeľnom znovuzvolení Recepa Tayyipa Erdogana za tureckého prezidenta sú jasné, uviedol Weber.



"Spoluprácu potrebujeme predovšetkým v cieľoch ako dosiahnutie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom, migračná politika, ekonomická modernizácia a otázka Cypru. A Erdogan by mal okamžite súhlasiť s členstvom Švédska v NATO," vysvetlil Weber.



Cyprus je rozdelený od roku 1974, po gréckom prevrate a tureckom vojenskom zásahu. Početné sprostredkovateľské misie OSN zamerané na odstránenie tohto rozdelenia zlyhali. Cyprus je členom Európskej únie od roku 2004, ale zákony a predpisy EÚ sa vzťahujú len na grécky juh Cypru.



Turecko vetovalo snahu Švédska o vstup do NATO a ako dôvod uviedlo nedostatočné zásahy Štokholmu proti "teroristickým organizáciám", čím Ankara myslí predovšetkým Stranu kurdských pracujúcich (PKK), pripomína DPA.