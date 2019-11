Weber: Zachovanie členstva Fideszu v EPP je v jeho vlastných rukách

Budapešť/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz ešte má šancu na to, aby sa očistila a napokon zostala členom Európskej ľudovej strany (EPP), povedal v utorok v Štrasburgu pre spravodajský server azonnali.hu predseda frakcie EPP v Európskom parlamente Manfred Weber.



"Európski ľudovci sú otvorení dialógu, Fidesz sa môže ešte očistiť, avšak ešte to stále neurobil, napríklad v súvislosti so Stredoeurópskou univerzitou (CEU)," zdôraznil predseda frakcie.



Minulý piatok (22.11.) maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió povedal, že ak jeho strana bude vidieť, že EPP sa naďalej posúva vľavo, smerom k priaznivcom prisťahovalectva, a nezabráni tomu ani nový predseda EPP Donald Tusk, bude si Fidesz hľadať nové politické spojenectvo.



Tusk na minulotýždňovom sneme ľudovcov v Záhrebe naznačil, že o členstve Fideszu rozhodne EPP začiatkom budúceho roka. Fidesz má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ. Jeho predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP.