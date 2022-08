Webová stránka fínskeho parlamentu je po hackerskom útoku už dostupná

Helsinki 10. augusta (TASR) - Webová stránka fínskeho parlamentu je po utorkovom kybernetickom útoku znovu dostupná. V stredu to uviedli predstavitelia fínskeho parlamentu na sociálnej sieti Twitter. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Situácia sa vrátila do normálu v noci na stredu po tom, ako kybernetický útok na niekoľko hodín paralyzoval parlamentnú webstránku, napísali predstavitelia na Twitteri.



Prístup na web v stredu ráno komplikovalo dlhé načítavanie, všimla si DPA. Predstavitelia parlamentu dodali, že hackeri využili typ útoku nazývaný Denial-of-service (DoS). Ten spôsobuje, že zasiahnutý server je v dôsledku umelo zvýšeného dopytu prístupný len obmedzene alebo vôbec.



Fínske médiá tvrdia, že za týmto hackerským útokom stojí Rusko. Skupina ruských hackerov s názvom NoName057(16) na sociálnej sieti Telegram napísala, že sa rozhodla uskutočniť "priateľskú návštevu" susedného Fínska, ktoré "veľmi túži" po vstupe do NATO, uviedla verejnoprávna televízia Yle.



Fínsko v máji oficiálne požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie, čím sa po desaťročiach odchýlilo od svojej politiky neutrality. Urobilo tak z dôvodu obáv, ktoré v nich vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.