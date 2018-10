Webstránku medzinárodnej konferencie v Saudskej Arábii napadli hackeri

Hackeri na stránku konferencie umiestnili v pondelok fotomontáž: obrázok korunného princa - v ruke s mečom a v pozadí so zástavou extrémistickej organizácie IS - ktorý sa chystá sťať Chášukdžího.

Rijád 22. októbra (TASR) - Oficiálna webstránka investičnej konferencie, ktorá sa tento týždeň koná v Saudskej Arábii, sa v pondelok stala terčom hackerského útoku, informuje agentúra AP.



Cieľom medzinárodnej konferencie s názvom The Future Investment Initiative, ktorú v Rijáde usporadúva saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, je okrem iného i predstaviť ním presadzované ekonomické reformy.



Svoju účasť na tomto podujatí, ktoré sa začína už v utorok, zrušilo v uplynulých dňoch viacero významných investorov i spoločností, ktoré tak reagovali na vraždu novinára Džamála Chášukdžího, kritického voči Rijádu.



Hackeri na stránku konferencie označovanej aj za akýsi "Davos v púšti" umiestnili v pondelok fotomontáž: obrázok korunného princa - v ruke s mečom a v pozadí so zástavou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) - ktorý sa chystá sťať Chášukdžího.



Pod fotomontážou zároveň zverejnili text, ktorý krajiny nabáda, aby "v záujme bezpečnosti detí na celom svete" uvalili sankcie na Saudskú Arábiu. Tento režim totiž podľa textu hackerov musí "byť zobraný na zodpovednosť za svoje barbarské a neľudské konanie, ako je zabitie svojho vlastného novinára Džamála Chášukdžího a tisícov nevinných ľudí v Jemene," cituje z textu britský denník Daily Mail.



Hackeri na stránke zverejnili tiež zoznam údajne tisícov teroristov a špiónov, ktorí pracujú pre saudskoarabský režim na celom svete spolu s ich telefónnymi číslami a mailovými adresami.



Webstránka bola následne zablokovaná a nedostupná.



Rijád v sobotu 20. októbra po prvý raz priznal, že saudskoarabský novinár Chášukdží, ktorý žil v USA a písal pre denník Washington Post, bol na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule 2. októbra zabitý pri bitke, ktorá vypukla po bližšie nešpecifikovanej hádke. Okolnosti jeho smrti sú stále nevyjasnené.



Tureckí predstavitelia v uplynulých týždňoch opakovane uvádzali, že podľa ich zistení žurnalistu na konzuláte zavraždili a rozštvrtili, pričom majú zvukové a obrazové nahrávky, ktoré takéto tvrdenia dokazujú. Chášukdžího pozostatky sa doposiaľ nenašli. Operácia, akou je vražda novinára, nemohla byť podľa analytikov vykonaná bez toho, že by o nej vedel práve vplyvný korunný princ, ktorý má kontrolu nad saudskoarabskými bezpečnostnými silami, priblížila AP.