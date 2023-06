Webstránky médií patriacich pod Prigožinovu skupinu sú blokované

Moskva 30. júna (TASR) - V Rusku je v súčasnosti blokovaný prístup na webstránky vplyvných médií spájaných s Jevgenijom Prigožinom, šéfom žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá počas uplynulého víkendu viedla v Rusku neúspešnú vzburu. Stanica Sky News uvádza, že ide o súčasť pretrvávajúcich snáh ruského prezidenta Vladimir Putin o odstavenie Prigožina.



"Prístup na webstránky mediálnej skupiny Patriot, ako aj na webové stránky jej médií - Federálnej tlačovej agentúry, Ľudových správ, Ekonomiky dnes a Politiky dnes - je v Ruskej federácii obmedzený," uviedla ruská štátna agentúra TASS.



Prigožin bol do mája šéfom správnej rady skupiny Patriot, ktorú mnohí označovali za jeho "mediálne impérium" či "továreň na trollov", keďže ju využíval na ovplyvňovanie diania na internete.



Ruský web Fontanka tvrdí, že niektoré zo zmienených médií už prostredníctvom online chatu prepustili svojich zamestnancov "bez odstupného". Ruský portál Mash zase uvádza, že hromadné rušenie týchto médií sa začalo v piatok, pričom "zelenú" mu údajne dal samotný Prigožin.



Šéf vagnerovcov uplynulý v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. Následne sa pokúsil pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie. Zmocnili sa mesta Rostov nad Donom na juhu Ruska a vydali sa smerom na Moskvu. V sobotu večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine.



Ukončenie krízy sprostredkoval práve bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V súlade s dohodou sa Prigožin v utorok presunul do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do ruských ozbrojených síl.