Weidelová po schôdzi s Orbánom: Spoločne sa musíme snažiť o reformu EÚ

Budapešť 12. februára (TASR) - Spolupredsedníčka nemeckej nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová po schôdzke s maďarským premiérom Viktorom Orbánom vyzvala k spoločnému úsiliu o reformu Európskej únie, ktorá sa podľa nej dá dosiahnuť len zvnútra, znížením kompetencií EÚ a odstránením skorumpovanej nadstavby. S odvolaním sa na server magyarhang o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Weidelová na spoločnej tlačovej konferencii s Orbánom vyjadrila vďaku za "politiku zdravého rozumu a za to, že bojuje za slobodu národov". Dodala, že politika maďarskej vlády na čele s Orbánom je skvelým príkladom, ktorý treba nasledovať.



Orbán podotkol, že sa teší na obdobie, keď bude nemecká ekonomika opäť úspešná a Maďarsko z jej úspechu bude môcť ťažiť. Všetky dôležité programové body AfD sú podľa Orbána prospešné pre Maďarsko a bolo by dobré, keby sa ich podarilo zrealizovať od migrácie až po energetickú politiku.



Weidelová a AfD získali v posledných rokoch v Nemecku čoraz väčší politický vplyv. Program strany kladie vysokú prioritu na obmedzenie nelegálneho prisťahovalectva, čo je v súlade s dôslednou politikou ochrany hraníc Maďarska, konštatoval server magyarnemzet.hu.



AfD jej kritici označujú za pravicovo populistickú a vo svojom volebnom manifeste sa hlási okrem iného aj k "obnoveniu nerušeného obchodu s Ruskom".



V predvolebných prieskumoch je strana na druhom mieste s 19 až 20 percentami za konzervatívnym blokom CDU/CSU s 31-percentnou podporou. Na treťom mieste sú sociálni demokrati odchádzajúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza s 15 percentami a na štvrtom Zelení so 14-percentnou podporou. Predčasné parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 24. februára.