Weimarský trojuholník chce byť silou európskeho bezpečnostného rámca

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Poľsko sa chcú stať hnacou silou spoločného európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by dokázal odolávať hybridným hrozbám Ruska. Vyhlásili to šéfovia diplomacie po stredajšom stretnutí v nemeckom Weimare v rámci tzv. Weimarského trojuholníka. TASR píše podľa agentúr DPA a PAP.



"Už si nemôžeme dovoliť zahraničnú politiku fungujúcu na autopilotovi," vyhlásila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Dodala, že práve preto chcú byť krajiny Weimarského trojuholníka hnacou silou Európskej únie a blok sa stal viac schopným v geopolitickom priestore.



Podľa poľského ministra zahraničných vecí Sikorského patrí medzi hrozby pre EÚ aj tlak nelegálnych prisťahovalcov na poľsko-bieloruskej hranici, ako aj sabotáže a iné diverzné akcie. Dodal, že spolupráca s Berlínom zabránila diverznému útoku v Poľsku.



Len niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 6.-9. júna, sa ministri zahraničných vecí Poľska, Francúzska a Nemecka zároveň zhodli na potrebe spolupráce v boji proti falošným správam a dezinformáciám.



"Na Európu sa útočí zvnútra i zvonka, a to aj prostredníctvom špionáže. Dezinformačné kampane sa zameriavajú na srdce európskej demokracie," varovala Baerbocková. Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné v závere vyjadril obavy pred narastajúcimi vonkajšími zásahmi počas kampane pred eurovoľbami v krajinách EÚ.



Ministri zahraničných vecí týchto troch krajín sa stretávajú pod názvom Weimarský trojuholník pravidelne od roku 1991. Tento formát vznikol po zániku Varšavskej zmluvy a bývalého Sovietskeho zväzu s cieľom priblížiť Poľsko k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.