Krajiny pred voľbami do EP vyzývajú na boj proti dezinformáciám

Paríž 29. apríla (TASR) - Predstavitelia ministerstiev pre európske záležitosti z Francúzska, Nemecka a Poľska na pondelkovom stretnutí v Paríži deklarovali, že pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu nebudú tolerovať žiadne pokusy o zasahovanie do demokratických procesov ani dezinformácie z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Vo francúzskej metropole sa stretli zástupcovia štátov takzvaného Weimarského trojuholníka - neformálneho zoskupenia, ktorého cieľom je podpora vzájomnej spolupráce Francúzska, Nemecka a Poľska.



Francúzsko na stretnutí zastupoval námestník ministra pre európskeho záležitosti Jean-Noël Barrot. Za Nemecko prišla ministerka pre európske veci Anna Lührmannová a za Poľsko jej náprotivok Adam Szlapka. Spoločne tvrdia, že cieľom ruskej dezinformačnej kampane je oslabiť demokraciu a Európsku úniu ukázať v zlom svetle.



DPA pripomína, že Francúzsko, Nemecko a Poľsko na úrovni EÚ naliehajú na veľké sociálne platformy a spoločnosti stojace za internetovými vyhľadávačmi, aby urýchlene prijali účinné opatrenia proti dezinformáciám odhaleným vnútroštátnymi úradmi.



"Som presvedčená, že je nevyhnutné, aby sme proti dezinformáciám postupovali rozhodnejšie. Je dôležité, aby naša demokracia bola odolná a aby sme nekonali naivne, keďže čelíme aktérovi, ktorý má k dispozícii mnoho prostriedkov," uviedla nemecká ministerka Lührmannová.



Dodala, že ak chce EÚ demokraciu chrániť, musí prijať opatrenia proti konkrétnym dezinformáciám a vymieňať si informácie o ochranných opatreniach, ale aj investovať do prevencie. Za potrebné označila posilnenie mediálnej gramotnosti a kritické myslenie. Zároveň vyzvala, aby sa občanom uľahčil prístup k spoľahlivým informáciám, ktorým môžu veriť.



Diplomati na stretnutí v Paríži tiež otvorili otázku o európskej mediálnej platforme, ktorá by bola porovnateľná s francúzsko-nemeckou televíziou ARTE a mohla by pomôcť v boji proti nepravdivým informáciám.



"Považujeme za dôležité diskutovať o európskej mediálnej platforme, ktorá by občanom umožnila spoločný prístup k mediálnemu obsahu v celoeurópskom kontexte," doplnila Lührmannová.