Weinstein sa so svojimi obeťami údajne dohodol na finančnom odškodnení

New York 24. mája (TASR) - Právnici amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina dosiahli predbežnú dohodu o finančnom vyrovnaní s viacerými ženami, ktoré ho obvinili zo sexuálneho obťažovania. Dohoda sa týka aj odškodnenia veriteľov a členov predstavenstva Weinsteinovho bývalého filmového štúdia. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Dohodnutá transakcia vo výške 44 miliónov dolárov však neoslobodzuje Weinsteina od trestného konania proti jeho osobe. Súd vo veci údajného pohlavného obťažovania dvoch žien sa začne v septembri.



Táto dohoda ešte nebola parafovaná a Weinsteinova hovorkyňa sa k nej zatiaľ nevyjadrila.



Podľa dnešného vydania denníka The Wall Street Journal (WSJ) pokrýva všetky občianskoprávne konania proti bývalému hollywoodskemu magnátovi - vrátane prípadov z Kanady a Británie.



Dohoda o finančnom vyrovnaní sa vzťahuje na hromadnú žalobu proti Weinsteinovej produkčnej spoločnosti, ktorú údajné obete obvinili, že konala ako organizovaná zločinecká skupina, aby utajila sexuálne obťažovanie a útoky vo firme.



Donedávna vplyvný producent Weinstein sa ocitol v nemilosti koncom roku 2017, keď ho z pohlavného obťažovania verejne obvinilo viac ako 80 žien. Medzi nimi údajne boli aj herečky Gwyneth Paltrowová, Angelina Jolieová, Ashley Juddová či Salma Hayeková.



Po tom, ako sa škandál prevalil, americká filmová akadémia Weinsteina vylúčila zo svojich radov a jeho správanie odsúdilo aj mnoho známych osobností. Tieto kauzy spustili aj celosvetové hnutie proti sexuálnemu obťažovaniu známe pod hashtagom #metoo.



Producent sa stiahol do úzadia a všetky obvinenia odmieta.