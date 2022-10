Weinstein využíval svoj vplyv na znásilňovanie žien,uviedol prokurátor

Los Angeles 25. októbra (TASR) - Bývalý americký filmový producent Harvey Weinstein (70) využíval svoju moc a svoj vplyv v Hollywoode, aby mohol znásilňovať ženy, pričom tie, ktoré sa voči nemu vzopreli, sa museli obávať o svoju kariéru. Povedal to v pondelok počas prvého dňa dvojmesačného súdneho procesu v Los Angeles zástupca okresného prokurátora Paul Thompson. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Weinstein využíval svoju pozíciu "kráľa" filmového priemyslu na útočenie na ženy v hotelových izbách, uviedla prokuratúra. "Báli sa, že by mohol zničiť ich kariéru, ak by nahlásili, čo spravil," povedal Thompson. Porotcom prehral časti nahrávok obetí, v ktorých Weinsteina opisujú ako "najmocnejšiu osobu vo (filmovom) priemysle".



Obžaloba tvrdí, že Weinstein v rokoch 2004 až 2013 sexuálne napadol v Beverly Hills a Los Angeles päť žien, za čo mu hrozí vyše 100 rokov väzenia. Čelí obvineniam v 11 bodoch vrátane sexuálneho násilia či núteného orálneho styku.



Weinstein obvinenia odmieta a tvrdí, že všetky sexuálne styky boli konsenzuálne. Jeho právnik predtým novinárom povedal, že najnovšie obvinenia sa týkajú obdobia spred mnohých rokov a nemôžu byť "podložené ani potvrdené žiadnymi forenznými dôkazmi" či "dôveryhodnými svedkami".



Pred súdom vypovedalo osem žien. Jedna zo žien bola identifikovaná ako Jennifer Siebelová Newsomová, manželka kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.



Weinstein si už odpykáva 23-ročný trest väzenia za znásilnenie a ďalšie trestné činy po tom, čo mu ho v roku 2020 udelil súd v New Yorku. Okrem toho je obvinený aj v Británii, a to z dvoch sexuálnych útokov, ktorých sa mal dopustiť voči jednej žene v Londýne v roku 1996. Celkovo voči nemu vznieslo obvinenia z obťažovania či sexuálneho napadnutia takmer 90 žien vrátane Angeliny Jolieovej, Gwyneth Paltrowovej a Salmy Hayekovej.